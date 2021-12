Meppel digitaliseert binnenstad: 'We hebben grote plannen'

Midden in de coronacrisis werd het nog eens extra duidelijk voor de ondernemers in de binnenstad van Meppel. Een lege winkelstraat is een ware nachtmerrie. Dat moet in de toekomst altijd voorkomen worden en daarom werkt de Meppeler Handelsvereniging (MHV) aan een digitalisering van het centrum. Die staat vooral in het teken van contact leggen met de klanten, zodat ze vaker winkel in-winkel uit gaan.

Het initiatief wordt gesteund door financiële bijdragen van de provincie Drenthe en de gemeente. Dat is samen zo'n 20.000 euro, aangevuld met 40.000 euro van MHV. Daarnaast betalen alle ondernemers in het centrum een ondernemersbelasting (Biz). Ook daaruit is nog geld beschikbaar.

De ondernemers kunnen dus aan de slag, vertelt MHV-bestuurslid Jan-Gert de Vries. "We hebben grote plannen. Meppel moet online veel zichtbaarder worden. We hebben drie publieksstromen: inwoners van de stad, mensen uit de omgeving en toeristen. Die vragen allemaal om een specifieke ervaring. Meppelers zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in aanbiedingen van de winkels, waar toeristen vooral zoeken naar de beste parkeerplaatsen. Dat is compleet anders, maar we gaan het allemaal bundelen op één website."

Hugo Boss-kleding

Die website moet het portaal worden voor alle ondernemers. Ze kunnen daarop acties, evenementen, openingstijden en (handig in coronatijd) vertellen over bezorg- en afhaalmogelijkheden van producten. "Je gaat straks lezen waarom je naar Meppel moet komen om te winkelen", vertelt De Vries. "In de coronatijd is dit allemaal in een versnelling gekomen en er wordt hard aan gewerkt. Er is nu budget om dat goed neer te zetten, goede content te maken en het altijd actueel te houden. Je moet bijvoorbeeld alle openingstijden van de zaken wel scherp erop hebben. Het vraagt een actieve instelling, maar daarmee valt of staat dit project."

"Stap voor stap kunnen we dit nog verdiepen", vervolgt De Vries. "Stel, iemand hier in de buurt zoekt op Google naar Hugo Boss-kleding. Dan moet hij in de toekomst meteen op onze website komen met daarop informatie welke Meppeler zaken dat verkopen. Dan ben je echt vernieuwend bezig en versterk je de binnenstad met innovatie."

Bewerkelijk

Daarnaast worden veel spaarkaarten binnenkort samengevoegd. Sommige Meppelers hebben wel tien spaarkaarten in hun portemonnee. Straks kun je met één app of pas bij veel lokale ondernemers punten sparen. "Die punten blijven wel aan de winkel gekoppeld. Je kunt de vergaarde punten dus niet bij een andere zaak inzetten, maar het scheelt wel verschillende kortingskaarten in de portefeuille", aldus De Vries.

Ook de Meppel Bon gaat digitaal. Dat is een cadeaukaart die je in verschillende horecazaken en winkels kunt inleveren. "De bon is een groot succes. Hij wordt door veel ondernemers al geaccepteerd", zegt De Vries. "Maar het is nog steeds een papieren bon en dat is qua administratie nogal bewerkelijk en dus duur. Daarom gaan we begin komend jaar over op een digitale versie."

Angstbeeld

Dat de website ontwikkeld kan worden is in bepaald opzicht ook te danken aan corona: de MHV kan 40.000 euro investeren omdat een streep ging door grote festivals die normaal gesponsord worden, zoals Donderdag Meppeldag. "Maar ook als die festivals straks terugkeren hebben we een blijvend budget om dit te onderhouden."

Volgens De Vries, zelf ook ondernemer met een zaak in lederwaren in het centrum, is dit project helemaal uniek. "We willen Meppel naar een hoger plan tillen en daar hoort dit plan bij. Landelijk is nergens iets vergelijkbaars. Nergens wordt het zo groot opgezet en dat past ook bij Meppel. De gemiddelde Meppeler is innovatief en wil vooruit. We zijn en mooi, historisch stadje en durven te laten zien dat we er zijn. We blijven afhankelijk van Mark Rutte, maar zo'n lege winkelstraat is natuurlijk een angstbeeld dat je voor altijd moet voorkomen."

