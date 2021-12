Stichting Ouderenvervoer Norg krijgt Hét compliment van Drenthe

De vrijwilligers van Stichting Ouderenvervoer Norg hebben 'Hét compliment van Drenthe' ontvangen. Met de waardering, waar een bedrag van 3.000 euro aan verbonden is, zet de provincie vrijwilligers in het zonnetje. Deze editie was er in het bijzonder aandacht voor het thema 'inclusie'.

De vrijwilligers van Stichting Ouderenvervoer Norg vinden dat iedereen actief mee moet kunnen doen aan de maatschappij. Vervoer mag daarvoor nooit een belemmering zijn. Al bijna 25 jaar zetten ze zich in om passagiers te vervoeren. Het vervoer is voor mensen van 55 jaar of ouder met of zonder een beperking, die niet zelfstandig kunnen reizen, in en rondom Norg.

De bus van de stichting heeft een rolstoellift om de mogelijkheden te vergroten. In het juryrapport benoemt de jury dat deze groep vrijwilligers er echt voor zorgt dat mensen die anders niet mee kunnen doen toch overal naartoe kunnen. "Ik vind Stichting Ouderenvervoer Norg een mooi voorbeeld dat aansluit bij onze inclusiviteitsgedachte: iedereen doet mee en doet ertoe in Drenthe", zegt gedeputeerde Hans Kuipers.

'Superverrassing'

"Een geweldige verrassing", reageert voorzitter Cor Haan van de stichting. "Er waren zeventig initiateven aangemeld en uiteindelijk vijf genomineerd en daar waren we al zeer verrast over. Dat we ook nog wonnen, was een superverrassing." De stichting werkt met 25 vrijwilligers. Haan: "We streven ernaar om altijd zestien chauffeurs te hebben en daarnaast hebben we planners, die regelen dat er een chauffeur is die de mensen thuis ophaalt."

Kuipers: "Het is fijn dat de stichting dé oplossing is voor mensen die graag ergens naartoe willen maar dit niet zelfstandig kunnen. Juist in coronatijd is de aandacht die vrijwilligers bieden aan hun passagiers waardevol", vervolgt hij. "Ik dank alle vrijwilligers in onze provincie voor hun inzet. Ik ben ontzettend trots dat er in onze provincie zoveel vrijwilligers zijn. Samen houden we Drenthe levendig en sociaal."

25 jaar

"Wat we met het geld gaan doen?" Cor Haan lacht. "Daar hebben we nog niet over nagedacht. want gingen er niet vanuit dat we gingen winnen. Maar we bestaan volgend jaar 25 jaar en misschien kunnen we wat extra festiviteiten organiseren."

De andere vier finalisten waren Aan de slag/#Meedoen Hoogeveen, Acanthis, Stichting Voedseltuin Emmen en Stichting Paardensport Gehandicapten Meppel. Zij hebben een aanmoedigingspluim van 500 euro ontvangen.