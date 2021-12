Eis: cel voor dealende vader die wapen schietpartij leverde

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twintig maanden cel (waarvan twaalf voorwaardelijk) geëist tegen een man uit Beilen. Hij verkocht volgens het OM vorig jaar softdrugs, heroïne en cocaïne vanuit zijn huis in Beilen. Daar woonde hij met zijn vriendin en hun drie jonge kinderen. De straf werd ook geëist voor het bezit van harddrugs, witwassen, mishandeling van een politieagent en bezit van een wapen. Met dat semiautomatische pistool werd in februari een auto beschoten in de Lekstraat in Assen.

Volgens de officier van justitie heeft de man (35) ongeveer twee maanden drugs gedeald vanuit zijn huis in Beilen. De politie praatte met meerdere gebruikers, die verklaarden dat ze vorig jaar zomer drugs kochten bij de man. Ook bleek uit afgeluisterde telefoongesprekken en appjes dat hij drugs verkocht, aldus de officier.

De Beilenaar zei in de rechtszaal dat hij vooral zélf gebruikte. Hij is harddrugsverslaafd en blowt ook. "Als ik wat over had, gaf ik weleens wat weg of verkocht ik het aan bekenden", zei hij. Van serieuze handel was nooit sprake geweest, zei hij. Na meerdere anonieme meldingen over dat de man dealde vanuit de woning, viel de politie in oktober vorig jaar binnen.

De man zat een week vast. Na zijn vrijlating ging de man bij zijn broer in Assen-Oost wonen. Veilig Thuis was inmiddels ingeschakeld voor het gezin en de man mocht niet naar huis, zolang hij verslaafd was. "Wat voor voorbeeld ben je dan ook voor je kinderen", reageerde de officier.

Schietpartij Lekstraat

Op 11 augustus dit jaar vielen agenten ook de woning van de broer van de Beilenaar in Assen binnen. Er was DNA van de 35-jarige man gevonden op het wapen waarmee in februari een auto was beschoten aan de Lekstraat in Assen. Het wapen, dat vlak na de schietpartij zoek was, werd enkele dagen later gevonden in een dakgoot van een pand aan de Vaart ZZ in Assen. Het werd onderzocht op sporen en zo kwam de politie bij de man uit Beilen uit.

Hij werd bij de inval gearresteerd en bekende dat hij het wapen eind 2020 had gekocht, omdat hij bang was voor iemand die hem een keer had mishandeld. Begin dit jaar had hij het aan een kennis uit Assen gegeven, vertelde hij de politie. Alleen dat die 'cowboytje zou gaan spelen' had hij niet verwacht, zei hij erbij.

De 'Lekstraat-schutter' gebruikte het semiautomatische pistool tijdens een drugsruzie met een andere Assenaar. Hij beschoot zijn auto, die pal bij hem voor de deur stond. De 29-jarige Assenaar is daarvoor eind oktober veroordeeld tot vijftien maanden cel.

Drugs in de stortbak

Bij de inval afgelopen zomer vond de politie voor 10.000 euro aan heroïne en cocaïne in het huis in Assen, waar de Beilenaar woonde. Dat was onder meer verstopt in de stortbak van de wc en in de onderbroek van de man. Ook lag er bijna 1.900 euro aan contant geld op de slaapkamer. De aanklager gaat ervan uit dat dat drugsgeld is. Witwassen vindt hij te bewijzen. De Beilenaar ontkent. Hij zei ook dat de gevonden drugs voor eigen gebruik waren.

Na zijn arrestatie draaide de Beilenaar door op het politiebureau. Een agent die hem verhoorde, moest het ontgelden. De man viel hem aan met een stoel en sloeg hem meerdere keren. Inmiddels zit de vermeende dealer vier maanden vast. Omdat hij volgens de officier zijn leven alleen kan beteren als hij afkickt van de drugs, eiste hij dat de man na zijn celstraf wordt opgenomen in een verslavingskliniek. Dat wil de man zelf ook, zodat hij terug kan naar zijn vriendin en kinderen in Beilen.

Uitspraak: 21 december.

Lees ook: