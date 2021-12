'Besteed landbouwgeld anders, om groene en duurzame omslag mogelijk te maken'

Koeien in een melkrobot (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

De 800 miljoen euro aan Europees geld voor de landbouw moet anders worden ingezet. Anders kan de landbouw geen omslag maken naar groener en duurzamer produceren. Die oproep doen 66 fracties in de verschillende Provinciale Staten aan landbouwminister Carola Schouten. 214 statenleden uit alle provincies van GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, D66, ChristenUnie, SP, Denk, De Partij voor het Noorden en Lokaal Brabant vinden dat boeren 'geholpen moeten worden om uit de ratrace van intensivering en schaalvergroting te kunnen stappen'.

Fractievoorzitter Elke Slagt van GroenLinks in Provinciale Staten van Drenthe: "De Universiteit van Wageningen berekende dat minstens 30 procent van die 800 miljoen besteed moet worden aan verduurzaming, om een toekomstbestendige en minder intensieve landbouw te realiseren. Vandaag praat de Tweede Kamer hierover. Onlangs presenteerden de provinciale landbouwgedeputeerden in het Inter Provinciaal Overleg (IPO) een compromis zonder afstemming met de Provinciale Staten. De colleges van Gedeputeerde Staten zetten daarmee in op aanzienlijk lagere ambities om de landbouw te vergroenen, verduurzamen en te extensiveren."

'Meer geld voor groener en duurzamer duurt te lang'

Het grootste deel van de 800 miljoen gaat naar inkomenssteun voor boeren die op de huidige wijze produceren. Een kleiner deel wordt ingezet voor een groener plattelandsbeleid, verduurzaming en agrarisch natuurbeheer. Ongeveer 15 procent van de 800 miljoen moet wat de colleges van GS betreft naar vergroening en verduurzaming gaan. Minster Schouten wil dat percentage wel op laten lopen tot 30 procent, maar pas in 2027. Dat vinden de Statenleden veel te lang duren.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie is onvoldoende ambitieus, zo vinden de 214 Statenleden. GroenLinkser Slagt en Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Renate Zuiker: "Volgens experts is het te weinig om verlies aan biodiversiteit en ineenstorten van ecosystemen - de twee grootste bedreigingen voor de mensheid - tegen te gaan. Bovendien sluit het GLB niet aan bij andere Europese duurzaamheidsambities, zoals het verminderen van uitstoot en het tegengaan van klimaatverandering. Ook sluit het niet aan bij de eigen Boer Tot Bord-strategie van de EU, waarbij boeren een eerlijker aandeel van de winst krijgen van duurzaam geproduceerd voedsel en dat boeren een grotere rol krijgen in de toeleveringsketen van hun producten."

Waar moeten de landbouwmiljoenen wel naar toe?

De miljoenen kunnen onder andere worden ingezet om boeren te compenseren voor vernatting van veenweidegebieden (tegen CO2-uitstoot), extensivering, minder dieren per hectare, of bufferzones met biologische landbouw rondom natuurgebieden. Daardoor vermindert de neerslag van stikstof, bestrijdingsmiddelen en meststoffen op kwetsbare natuur, zo vinden de Statenleden.

Landen in de EU hebben de mogelijkheid om zelf een groenere invulling te geven aan de besteding van de GLB-subsidies via het Nationaal Strategisch Plan (NSP). De oproep van natuur- en milieuorganisaties en groene boeren is daarvan vooral gebruik te maken. Daar ligt volgens de gezamenlijke statenleden een kans om toch meer te doen.

In Drenthe steunen 5 statenfracties de oproep aan de landbouwminister: GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, D66 en de SP.