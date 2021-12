EasyToys na commotie curlingtoernooi: 'Meer rekening houden met gevoelens andere landen'

EasyToys wordt voorzichtiger bij het sponsoren van internationale sportevenementen. De erotische webshop in Veendam zegt dat na de commotie die is ontstaan over het sponsoren van het olympisch kwalificatietoernooi curling in Leeuwarden.

Omroepen in Japan en de Verenigde Staten willen het toernooi niet uitzenden, omdat het logo van EasyToys in het ijs is aangebracht.

Sporters moeten centraal staan

Hoewel EasyToys de gratis publiciteit richting de kerstdagen vermoedelijk niet slecht uitkomt, zegt het concern wel te balen van alle ophef. "Het moet gaan om de sport en de sporters en niet over de sponsor", zegt woordvoerder Evertine Magerman bij RTV Noord.

"Wij staan ervoor om seksualiteit op een leuke manier onder de aandacht te brengen. Als het iedere keer in opspraak komt op het moment dat wij sponsor worden van een team of een evenement, dan moet je op een gegeven moment ook nadenken over of we onze missie op een andere manier moeten uitdragen", stelt ze.

Meer rekening houden met buitenland

Dat betekent niet dat het bedrijf stopt met de sponsoring van internationale (sport)evenementen: "Of wij kunnen sponsoren, is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de organisatoren, zoals sportbonden", aldus Magerman.

Vorig jaar kwam EasyToys ook in opspraak toen het FC Emmen wilde sponsoren. De KNVB stak daar aanvankelijk een stokje voor, maar stond de shirtsponsoring later alsnog toe.

"In Nederland wordt het ook gewaardeerd. Wij zijn een net bedrijf en doen het op een nette manier: we laten ons logo zien en laten het verder over aan de suggestie. Voor ons was dit toernooi in Leeuwarden een soort proef om te kijken hoe het in het buitenland valt. We moeten misschien toch beter rekening houden met gevoelens in andere landen."

Oplossing wordt afgewacht

Intussen wordt koortsachtig gezocht naar een oplossing. Het logo van de banen schrapen wordt in elk geval moeilijk; het is aangebracht onder het ijs in Leeuwarden. "Het ijs is zorgvuldig opgebouwd door een ijsmaker. Daar gaat ongeveer een week overheen om dat te doen", weet Magerman.

EasyToys wacht een oplossing af. "Er zijn nu vooral overleggen gaande met de tv-zenders in de landen waar het uitgezonden wordt. De World Curling Federation (de internationale curlingbond, red.) is daar druk mee bezig. We gaan er vanuit dat er een gepaste oplossing gaat komen."