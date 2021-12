Asser agent neust in politiesystemen en lekt informatie: werkstraf

Een 26-jarige man uit Assen heeft in zijn loopbaan bij de politie drie jaar lang informatie opgezocht in vertrouwelijke politiesystemen, zonder dat hij hiervoor een opdracht had. Een aantal keren deelde hij die gegevens met buitenstaanders. De rechter veroordeelde hem voor schending van zijn ambtsgeheim en computervredebreuk tot een taakstraf van 120 uur (60 uur voorwaardelijk).

De man werd in januari vorig jaar in zijn woonplaats aangehouden, nadat hij in een auto met hoge snelheid een politieman in een burgerauto inhaalde. De Assenaar werd aan de kant gezet. Hij legitimeerde zich als politiestudent. Naast hem zat iemand met een crimineel verleden. Dit wekte bij de politie argwaan en er werd een onderzoek opgestart naar de Assenaar.

Daaruit bleek dat hij vanaf januari 2017 ongeoorloofd in politiesystemen zocht naar namen, adressen en kentekens van personen. Dit gebeurde volgens de politierechter in totaal 82 keer. De man werd ontslagen.

Nieuwsgierigheid

Het speuren in de systemen deed hij uit pure nieuwsgierigheid, zei de Assenaar tegen de rechter. Hij dacht daarbij geen seconde na over de gevolgen. Volgens zijn advocaat wordt op de politieacademie te weinig aandacht besteed aan misbruik van politie-informatie en de gevolgen hiervan. Onlangs kwam in het nieuws dat steeds meer politiestudenten in de fout gaan op dit gebied.

Dit bleek uit een onderzoek dat in opdracht van de korpsleiding werd gedaan, na signalen van docenten van de politieacademie over 'normafwijkend gedrag' van de studenten. Om dit in de toekomst te voorkomen zijn maatregelen getroffen. De studenten maken nu eerst gebruik van oefensystemen en krijgen pas later toegang tot de echte informatiesystemen.

Beruchte namen

"Ik noem u geen corrupte agent, maar u zocht onder meer op beruchte namen in het criminele circuit in Assen. Dit geeft wel kleur aan deze zaak", zei de rechter. "Het risico bestaat dan dat u er verder wordt ingezogen, maar dat is hier niet gebeurd." Welke informatie hij met anderen heeft gedeeld, is niet bekend.

De officier van justitie eiste een taakstraf van 120 uur. De rechter was iets milder, door de helft voorwaardelijk op te leggen. De man moet hierdoor zestig uur werkstraf daadwerkelijk uitvoeren.