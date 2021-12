Dak op Wielercentrum Assen voorlopig van de baan

De bouw van het dak op het Wielercentrum in Assen staat op losse schroeven. De gemeente maakt voorlopig even pas op de plaats, omdat de verwachte kosten veel hoger uitvallen. Naar verwachting kost de bouw bijna 4 miljoen euro.

In april van dit jaar gaf de gemeenteraad nog goedkeuring voor een bedrag van maximaal 2.150.000 euro. Dat bedrag werd toen vastgesteld naar aanleiding van de toen verwachte bouwkosten. Na gesprekken met verschillende aannemers, blijkt geen enkele partij meer te willen bouwen voor dat bedrag van iets meer dan 2 miljoen.

De gemeente Assen zou 1,3 miljoen euro bijdragen. De provincie zou op zijn beurt ongeveer een half miljoen op tafel leggen. Verder zou het Rijk zo'n twee ton betalen en zou de Stichting Wielercentrum Assen 150.000 euro bijdragen.

Bouwkosten hard gestegen

Dat het dak bijna 4 miljoen euro gaat kosten heeft voornamelijk te maken met de sterk gestegen bouwkosten. De prijzen van grondstoffen zoals staal, koper en hout zijn in de afgelopen maanden flink opgelopen. Dat komt omdat er veel vraag naar is, terwijl het aanbod achterblijft.

Assen zegt dat aannemers zich niet gaan inschrijven voor de aanbesteding als de gemeente vasthoudt aan het huidige budget. Of de bouw van het dak op het Wielercentrum nu volledig van de baan is, valt nog niet te zeggen. De gemeente beraadt zich de komende tijd op vervolgstappen en gaat ook in overleg met Stichting Wielercentrum Assen, de provincie Drenthe, het Alfa College en Sport Drenthe.

Helft van het jaar niet beschikbaar

Het dak op het Wielercentrum is volgens de gemeente nodig omdat de wielerbaan langzaam wegrot door vocht. De baan - die in 2016 werd aangelegd op sportpark Stadsbroek - is hier en daar al aangetast. Zonder goede overkapping is de wielerbaan 'een loze investering' geweest, zo redeneert de gemeente. Bovendien kan de tweehonderd meter lange kombaan minder dan de helft van het jaar gebruikt worden voor trainingen. Zodra het regent is het de baan glad en gevaarlijk.

