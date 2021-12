355 nieuwe positieve coronatests, aantal ligt onder weekgemiddelde

Dat aantal is lager dan gisteren. Toen kwamen er 459 nieuwe besmettingen bij. Het aantal van vandaag ligt ook onder het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen kwamen er namelijk dagelijks gemiddeld 475 nieuwe gevallen bij. De meeste positieve tests werden gemeld in Emmen (61), Hoogeveen (58) en Assen (50).

Uit de RIVM-cijfers blijkt verder dat er twee coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om mensen uit de gemeenten Assen en Noordenveld. Ook werd in Assen één sterfgeval gemeld.

Aantal bezette bedden in ziekenhuis

In Drenthe liggen vandaag in totaal 52 coronapatiënten in het ziekenhuis. 12 van hen liggen op de intensive care, meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Verder liggen in de ziekenhuizen in Drenthe, Groningen en Friesland nu 25 patiënten uit andere regio's, van wie 13 op de ic.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 08-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2283 (+17) 9 21 Assen 6643 (+50) 81 (+1) 21 (+1) Borger-Odoorn 2567 (+19) 37 20 Coevorden 4603 (+15) 66 34 Emmen 14303 (+61) 217 89 Hoogeveen 7486 (+58) 91 43 Meppel 3904 (+32) 39 37 Midden-Drenthe 3380 (+18) 43 32 Noordenveld 3035 (+20) 39 (+1) 27 Tynaarlo 2850 (+24) 29 26 Westerveld 1806 (+8) 21 23 De Wolden 3205 (+26) 42 28 Onbekend 221 (+7) 0 0

Landelijk

Landelijk zijn voor de tweede dag op rij ongeveer 18.000 coronabesmettingen aan het licht gekomen. Het RIVM registreerde tussen gisterochtend en vanochtend 18.144 positieve tests.

Het RIVM heeft de indruk dat het aantal besmettingen momenteel daadwerkelijk voorzichtig daalt, en dat het geen vertekend beeld is. Minder mensen maken een afspraak om zich te laten testen, mensen houden zich beter aan gedragsregels, in het rioolwater worden minder virusdeeltjes gevonden en het reproductiegetal gaat omlaag, aldus het instituut.

Gemiddelde redelijk gelijk

Het gemiddelde aantal positieve tests blijft landelijk ongeveer gelijk aan het niveau op dinsdag. In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM bijna 148.000 positieve tests, gemiddeld ruim 21.000 per dag. Dat het gelijk blijft, komt doordat er vorige week woensdag ook ongeveer 18.000 nieuwe gevallen waren. De oorzaak was toen een storing. Daar is nu geen sprake van, aldus het RIVM.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog wel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 72 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 23 februari. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil overigens niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 383 sterfgevallen, gemiddeld bijna 55 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 24 februari.