Hollandscheveld, Elim en Nieuwlande komen met eigen energiecoöperatie

Dinsdag zijn de papieren officieel getekend door oprichters Ger Schuur uit Elim, Maureen Kroesen uit Hollandscheveld en Henk Zuidema uit Nieuwlande. "Dat we van het gas af moeten is duidelijk", vertelt Zuidema. "Ieder dorp is toch aan het uitzoeken om daar een bijdrage in te leveren. Dus waarom steken we de koppen niet bij elkaar? Want samen sta je sterker en kunnen we makkelijker kennis met elkaar uitdelen."

Profiteren van zonneparken

De coöperatie hoopt in de toekomst gebruik te kunnen maken van zonne-energie. In de omgeving van de dorpen worden nieuwe zonneparken aangelegd. Daar willen ze graag van profiteren. "Bij Nieuwlande is het bedrijf GroenLeven bezig met een park. Langs de Meerboomweg in Hollandscheveld gaat Powerfield zonnepanelen plaatsen. Het zou mooi zijn als we daar gebruik van kunnen maken", legt Zuidema uit.

Volgens hem is het de perfecte oplossing voor mensen die niet de financiële middelen hebben om zonnepanelen te kopen. "Wanneer genoeg mensen zich aansluiten bij ons en een bijdrage doen kunnen wij de panelen kopen. Als we winst maken, wat normaliter gebeurt, dan gaan we dat verdelen onder de leden. De afgelopen maanden hebben we contact gehad met de initiatiefnemers van de zonneparken en die zijn positief over onze plannen."

Leden werven

Zuidema benadrukt wel dat alles in stappen zal verlopen. Eerst ligt de focus op het isoleren van woningen en vervolgens komt het thema energie aan bod. "Als coöperatie weten wij natuurlijk ook nog niet alles. Daarom gaan we informatie inwinnen bij andere groepen die hetzelfde proces hebben doorstaan. Ik heb begrepen dat we subsidie van de provincie Drenthe krijgen. Ook de gemeente Hoogeveen gaat ons ondersteunen, dus dat is mooi."

De komende tijd staat nog een pittige opdracht op de agenda. Wil de organisatie vitaal blijven dan zijn er meer leden nodig. Begin 2022 start De Groene Wieken daarom met een voorlichtingscampagne en ledenwerfactie. "Leden zijn wel belangrijk ja", lacht Zuidema. "De komende tijd gaan we gebruiken om alles goed op papier te zetten. Dus wat kunnen we de leden bieden en hoeveel gaat het kosten. Dat laatste is natuurlijk ook belangrijk."

Lees ook: