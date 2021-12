Subsidie van provincie voor film over Vincent van Gogh

Zuidoost Drenthe Film (ZOD Film) wil in de film een beeld laten ontstaan van Van Gogh als mens en als schilder. De beoogde regisseur is de noordelijke filmmaker Alex Pitstra. Hij heeft al mogelijke hoofdrolspelers op het oog, maar daar wil ZOD Film nog niks over kwijt.

Zuidoost-Drenthe in plaats van Frankrijk

Rob Camies van ZOD Film is blij met de subsidie maar voor de film is nog 300.000 euro meer nodig. "Maar we kunnen nu Marc Pötgens het scenario gaan laten schrijven. In tegenstelling tot de meeste films en series over Van Gogh, die zich vaak in Zuid-Frankrijk afspelen, en die gaan over de tragedie van zijn toen miskende talent en Van Goghs teloorgang, wordt dit een film over de jonge, ambitieuze, onbevangenere Vincent. De Vincent die nog vol dromen zit, hij wilde in Zuidoost-Drenthe bijvoorbeeld een kunstenaarskolonie beginnen. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat de korte periode hier erg betekenisvol is geweest voor de rest van zijn leven. In Zuidoost-Drenthe kwam Van Gogh tot de conclusie dat hij geen andere (bij)baantjes meer wilde maar alleen nog maar schilder wilde zijn."

"En hoe mooi is het om het Drenthe van 1883 neet te zetten, niet alleen als landschap maar ook met de mensen hoe ze waren, in al z'n rauwheid. Zuidoost-Drenthe was toen al een melting pot van culturen. We willen zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven", legt Camies uit.

Alle plekken in kaart

Op 11 september 1883 komt Vincent van Gogh per trein aan in Hoogeveen. Op 5 december van datzelfde jaar verlaat hij Drenthe weer. Het landschap, de bewoners en de oorspronkelijkheid van Drenthe maken grote indruk op hem. Hij legt dit vast in circa 5 schilderijen, 20 tekeningen en 23 brieven, waarvan de meeste gericht zijn aan zijn broer Theo.

Ondanks dat zijn verblijf van korte duur is, kan deze periode toch gezien worden als een belangrijk hoofdstuk in het leven van Vincent van Gogh. De 15 plekken die Van Gogh van september tot en met december 1883 in Drenthe heeft bezocht en/of een bron van inspiratie voor hem vormden, zijn in kaart gebracht door experts van het Drents Archief, Het Drentse Landschap en het Drents Museum.

Om het maken van de film aan de man te kunnen brengen maakte ZOD Film al deze korte teaser: 23 brieven van Vincent.

Van Gogh in Drenthe-project

De 150.000 euro voor de film maakt deel uit van een veel groter project rond Van Gogh in Drenthe, waar Gedeputeerde Staten in totaal 600.000 euro in willen stoppen. Nu 150.000 euro voor de film en 100.000 euro voor Marketing Drenthe voor verdere uitwerking van het project Van Gogh in Drenthe. Hoogtepunt moet een grote tentoonstelling over Van Gogh in Drenthe in het Drents Museum in Assen in 2023 worden.

Het doel van het project Van Gogh in Drenthe is om de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Drenthe blijvend zichtbaar te maken voor de eigen inwoners en binnenlandse en buitenlandse bezoekers. Daarnaast zal het verhaal van Van Gogh gebruikt worden om de huidige waarden van Drenthe te benadrukken, zo schrijven Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

'Een salamitactiek'

In totaal willen GS dat de provincie 650.000 euro beschikbaar stelt voor het hele Van Gogh in Drenthe-project. Hoewel PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten de film en de rest van het project een warm hart te draagt heeft hij wel grote moeite met de manier waarop GS het willen financieren: "Nu 150.000 euro voor de film en Marketing Drenthe, dat is een salamitactiek. Nu wordt het wel heel moeilijk om straks, als GS ons om de rest van de bedragen gaat vragen, om 'nee' te zeggen." Cultuurgedeputeerde Nelleke Vedelaar moest Uppelschoten deels gelijk geven. "Ik kan me uw gevoel goed voorstellen. Maar of u de andere 350.000 euro later wel of niet beschikbaar wilt stellen is aan Provinciale Staten." Uppelschoten ziet graag totaalvoorstellen voor dit soort projecten.

Marketing Drenthe moet ook 100.000 euro uit eigen middelen bijdragen (maar wordt structureel gesubsidieerd door de provincie) en het Recreatieschap 50.000 euro. De kosten voor de grote tentoonstelling komen voor rekening van het Drents Museum, maar ook die worden structureel door de provincie ondersteund.

