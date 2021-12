Jongerencentrum in Kloosterveen na rumoerig jaar klaar voor opening

Initiatiefnemer Gerwin Meertens is blij met het goede nieuws. "Na dit jaar ben ik ontzettend blij dat we nu eindelijk verder kunnen." Het duurde even voordat de kogel door de kerk was, want de vergunning die op het sportpark zat, moest veranderd worden.

Gisteren kreeg Meertens het goede nieuws van de gemeente dat de vergunning van 'sport' naar 'maatschappelijk' is gegaan. Er kan nog wel bezwaar worden gemaakt, maar het jongerencentrum kan volgens de gemeente gewoon open.

'Buurtbewoners niet blij'

Rond de komst van het jongerencentrum in Kloosterveen is veel rumoer geweest. De buurtbewoners in Kloosterveen zijn niet blij met de komst van El Padrino. Ze hebben zich verenigd in het Buurtbewonerscollectief De Hoogspanning. De buren zijn bang voor overlast in de straat met de jeugd die naar het jongerencentrum gaat en weer terug naar huis fietst.

Meertens wil graag met de bewoners in gesprek om deze angsten weg te nemen. "We willen graag meedenken met de bewoners. Als ze bang zijn voor de fietsers door de straat willen wij daar ook in meedenken. Dat de jongeren een andere fietsroute nemen of niet allemaal tegelijk weggaan bij het sportpark."

Voor geluidsoverlast in Meertens niet bang. "De soos is bedoeld voor jongeren om samen te komen. Het is geen discotheek waar de muziek keihard aan staat." Het jongerencentrum is een pilot voor een jaar, waarin ruimte is voor vijftig jongeren. Als het een succes is kunnen dit er 75 worden. Verder kunnen de jongeren poolen, is er een PlayStation, maar het belangrijkste is samenkomen en chillen.

Na het jaar wordt aan de hand van de ervaringen besloten of het initiatief doorgaat.

Enkele regels

De gemeente heeft wel enkele regels opgelegd aan El Padrino. Zo moeten jongeren lid worden, zodat er contactgegevens zijn. Is de soos bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 17 jaar. Moeten de jongeren uit Kloosterveen komen en zijn ze welkom op zaterdagavond tot half twaalf. Deze afspraken zijn er gemaakt naar aanleiding van de reacties uit de buurt, ervaringen en ideeën van Meertens zelf. "De meeste regels komen natuurlijk van onszelf. De jongeren moeten dit zien als een thuis en daar gelden ook bepaalde regels. Die gelden hier ook. Iedereen moet zich netjes gedragen en elkaar met respect behandelen."

Als iemand zich niet gedraagt, kan de toegang voor enkele maanden of zelfs voor altijd ontzegd worden.

Grote opening

Op zaterdag 22 januari is de grote opening door wethouder Jan Broekema (SP), omwonende, jongeren en geïnteresseerde kunnen dan langskomen om te kijken. De jongeren kunnen daarvoor alvast proefdraaien. Vanaf zaterdag 8 januari zijn ze welkom. Als de coronamaatregelen het toelaten natuurlijk.

"Gelukkig zijn wij een buurthuis en die activiteiten mogen wel doorgaan. Dat staat in het boekje van Hugo de Jonge. Ook zijn de jongeren onder de achttien jaar en hebben ze voor een buurthuis geen coronapas nodig. Dus zit er voor ons toch nog iets positiefs aan de coronacrisis", aldus Meertens.

