Provincie geeft wooninitiatieven zoals tiny house een zetje met subsidie

Wolfs wijst de plek aan die hij op het oog heeft; een stuk weiland aan de rand van de stad. Het stuk grond is aangewezen voor nieuwbouw en Wolfs hoopt dat zijn project ervoor in aanmerking komt.

Flinke kostenbesparing

Het initiatief van Wolfs is een 'Collectief Particulier Opdrachtgeverschap'. Daarbij heeft niet de projectontwikkelaar of een makelaar de touwtjes in handen, maar doen de initiatiefnemers het allemaal zelf. Voorbeelden daarvan zijn de tiny houses op het Lievingerveld of de starterswoningen in Vledder. Het voordeel is dat je betrokken bent bij elke stap in het bouwproces. Bovendien levert het een flinke kostenbesparing op.

"Als je het vergelijkt met eenzelfde woning scheelt het bij ons ongeveer 30 procent in de kosten", berekende Wolfs.

Maar een nieuwbouwproject heb je niet binnen een paar maanden geregeld. Het vergt geduld, energie en vooral heel veel tijd. Niet verwonderlijk dat veel ambitieuze ideeën stranden in de voorbereiding. Dat ziet ook Anne van der Wiel die namens de provincie Drenthe deze initiatieven begeleidt. "Het is best complex, Je hebt te maken met bestemmingsplannen, verandering in kosten en bouwprocedures", zegt Van der Wiel. "Particulieren kunnen zich daarop verkijken."

Stroeve gesprekken

Maar niet alleen voor de aanvragers is het nieuw, ook voor gemeentes is het onwennig om met onervaren mensen aan tafel te zitten. De ambtenaren zijn immers gewend zaken te doen met professionele partijen als projectontwikkelaars. Dat zorgt voor stroeve gesprekken. Om de boel wat soepeler te maken stelt de provincie een subsidie beschikbaar van maximaal 5000 euro per project. Daarmee kunnen de initiatiefnemers een adviseur in de arm nemen. "Die is cruciaal voor het slagen van het project. Hij houdt de haalbaarheid van het plan in de gaten en kan het proces begeleiden", legt Van der Wiel uit.

Niet wachten in onzekerheid

Wolfs en zijn kompanen werken al een tijdje met zo'n adviseur. Hij is er tevreden mee. "We willen zo snel mogelijk bouwen dus we hebben er belang bij dat de adviseur ons helpt. Dan hoeven we niet jarenlang te wachten in onzekerheid of ons project kans van slagen heeft of niet", vindt hij.

Naast de subsidie kunnen projecten een renteloze lening aanvragen van 2,5 duizend euro per project. De aanvraag loopt tot en met november volgend jaar. Inmiddels hebben zich twee projecten gemeld, maar de verwachting is dat dit aantal nog op zal lopen.

Lees ook: