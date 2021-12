Twintig jaar geen aardappelen op Emmer perceel met wratziekte

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft wratziekte geconstateerd bij aardappelen op vier landbouwpercelen in Noordoost-Nederland, waaronder een perceel in Emmen.

Naast Emmen is de ziekte twee keer gevonden in Westerwolde, op een locatie minder dan 5 kilometer van de in 2020 aangetroffen besmettingen vandaan. Ook werd de ziekte een keer aangetroffen in Veendam.

Gevaar voor export

De getroffen aardappelrassen zijn Altus, Aventra en Festien. De NVWA heeft voor de percelen in kwestie een aardappelteeltverbod uitgevaardigd voor twintig jaar. Ook ander zogenoemd voortkwekingsmateriaal (zoals bloembollen en planten) mag er zo lang niet groeien.

In de komende maanden worden vijftig aardappelrassen onderzocht. Jaarlijks worden controles verricht om uit te vinden of wratziekte in aardappelgewassen voorkomt. Zonder maatregelen kan wratziekte snel om zich heen grijpen. "Naast nadelige gevolgen voor de teelt in Nederland, betekent wijdere verspreiding in een gebied ook een gevaar voor de export van pootaardappelen en ander voortkwekingsmateriaal", aldus de NVWA.

