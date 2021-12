Minister: treinsteward Arriva mag geweld gebruiken op 'incidententrein' Emmen-Zwolle

Om de aanhoudende stroom aan incidenten op de spoorlijn Emmen-Zwolle de kop in te drukken, krijgen treinstewards van Arriva een 'beperkte geweldsbevoegdheid'. Dat schrijven demissionair minister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) in antwoord op Kamervragen. Arriva is 'blij' met de bevoegdheid, die overigens is aangevraagd voor alle treinstewards.

Dat meldt RTV Oost.

Al lange tijd zorgen asielzoekers die in Ter Apel verblijven voor problemen in het openbaar vervoer tussen Zwolle, Emmen en Ter Apel. Daar zijn al diverse maatregelen tegen genomen, maar echt helpen doen ze niet. In tegendeel: "Het aantal incidenten op de lijn neemt toe", constateerde de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman in november.

Afgelopen maanden steeg het aantal incidenten zelfs tot recordhoogte. Het aantal A-incidenten - strafbare feiten zoals bedreiging en geweld - nam maar liefst met 68 procent toe. Al is dat aantal in absolute aantallen overigens relatief beperkt.

Gedoe bij controle, nu gratis bus

De problemen in de trein en op de stations worden voornamelijk veroorzaakt door asielzoekers uit veilige landen. Vaak hebben ze geen vervoersbewijs en gaat het mis bij de kaartcontrole. Om die overlast tegen te gaan, rijdt er sinds twee weken een speciale bus van Zwolle naar Ter Apel. Die wordt betaald door het Rijk en is door asielzoekers gratis te gebruiken.

Vooralsnog zet ook die speciale bus geen zoden aan de dijk. "De bus wordt heel weinig gebruikt", zei woordvoerder Liesbeth Oelen van Arriva vorige week. "En ook het aantal incidenten in de treinen is niet verminderd."

Verkeerde doelgroep

Het lijkt erop dat de bus wordt ingezet voor de verkeerde doelgroep. De bus rijdt maar één richting op, van Zwolle naar Ter Apel, en is specifiek bedoeld voor asielzoekers die voor het eerst onderweg zijn naar het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Maar die mensen zorgen volgens Arriva doorgaans niet voor de overlast. Dat zijn de mensen die al langer in Ter Apel zitten. De overlast vindt ook niet alleen plaats in de trein van Zwolle naar Emmen, maar ook in de tegengestelde richting.

Arriva is 'blij' met de toekenning van de geweldsbevoegdheid. Concreet houdt die bevoegdheid in dat de treinstewards (conducteurs) die al buitengewoon opsporingsambtenaar zijn, worden uitgerust met handboeien. Ook mogen ze straks fouilleren.

Arriva benadrukt dat het bedrijf de bevoegdheid heeft aangevraagd voor alle boa's, dus niet alleen voor die op de spoorlijn Emmen-Zwolle.

Medewerkers opleiden

De boa's krijgen de bevoegdheid overigens pas als ze daarvoor zijn opgeleid. Wanneer de geweldsbevoegdheid kan worden ingezet is daarom nog onduidelijk. "Met de implementatie (van de geweldsbevoegdheid, red.) zijn we aan de slag", schrijft woordvoerder Pieter Thielen in een reactie.

Zo wordt ook gekeken naar hoe situaties moeten worden afgehandeld, als medewerkers daadwerkelijk hun geweldsbevoegdheid toepassen.

