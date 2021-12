Djammen: 'Ouwe meuk', maar nog lang niet uitgespeeld

Ze doen het inmiddels wat kalm er aan, maar over stoppen denken ze nog niet.

Geen leven zonder muziek

"Ouwe meuk", lacht Luc. "Cor en ik zijn al in de zeventiger jaren met elkaar begonnen. Jan kwam er in de tachtiger jaren bij. Een jonkie. Nou ja, we zijn nog steeds samen." En stoppen denken ze niet aan. "Het gaat nog best. We doen het allemaal wat rustiger aan natuurlijk hè. Er wordt overdag nog wat geoefend, Maar de avonden, die houden we maar voor onszelf allemaal. Dat laten we maar aan de jeugd over."

De reden dat de heren al zo'n vijftig jaar muziek maken is eenvoudig. "Het zit altijd in jou. Volgens mij wordt iedereen geraakt door muziek en ik denk dat niemand van ons zonder kan", knikt hij naar Jan en Cor. "Het hoort bij je dag."

Tijdens de djamsessie bij Neo Music in Bovensmilde speelden de mannen twee nummers die hen aan het hart gaan. De eerste was van Jules de Corte. "Mooi hè? Echte ouderwetse liedkunst nog", vertelt zanger en gitarist Luc. "We hebben Jules er speciaal ingezet, want zijn muziek mag niet vergeten worden", meent de Assenaar. "Hij heeft hele mooie luisterliedjes en vooral dit lied, 'Land van de Toekomst', past natuurlijk in deze tijd helemaal."

Luc linkt de boodschap uit het lied van De Corte aan de actuele klimaatcrisis en het klimaatoverleg van afgelopen najaar in Glasgow. "Wij dachten, die moet op de lijst. Die moet nu klinken." De mannen hebben het nummer van De Corte uitgekleed en overgoten met hun eigen sausje.

Muskee

Het tweede nummer is een eigentijdse versie van een nummer 'More Than I Can Ask For' van Harry Muskee en Daniel Lohues. Nadat de mannen er mee aan de slag zijn gegaan is het nummer verworden tot 'Dan schrijf ik in de lucht jouw naam'. "Dit is het jaar van Muskee. In 2015 hebben we in het Cuby-museum gespeeld. Toen hebben ze gevraagd: 'Kunnen jullie ook omwerkingen maken van de nummers van Muskee.' Dus toen hebben we op de muziek van Harry, Eelco Gelling - niet te vergeten natuurlijk, die wordt te weinig genoemd - en Brood, eigen teksten op geplakt. En die teksten hoeven niet noodzakelijkerwijs te slaan op de muziek zoals Muskee ze bedoeld heeft voor zijn nummers", vertelt Luc. "Die gaan meer over het voetbal, Achilles 7. Over bier vrouwen, kroketten, noem maar op", glimlacht hij.