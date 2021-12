Nanoah Struik uit Emmen is gekroond tot rolmodel voor LHBTI

Nanoah Struik uit Emmen is door het COC gekroond als nieuwe generatie rolmodel. "Het is echt een hele eer. Het voelt nog een beetje onwerkelijk", reageert Struik.

Struik is non-binair. Die - non-binairen spreek je aan met die of hen - is geen vrouw en geen man. En dat staat zo ook in diens paspoort. Daar staat een 'X'. Struik was de tweede Nederlander met een 'X' als geslacht in diens paspoort.

COC Nederland, een LHBTI-belangenorganisatie, bestaat 75 jaar. En om dat te vieren heeft de organisatie gisteren tien 'Sterren van de Toekomst' aangewezen. Zij staan volgens COC voor een nieuwe generatie LHBTI-activisten en rolmodellen. Onder meer Nikkie de Jager (ook wel bekend als NikkieTutorials) en Splinter Chabot vallen daaronder. En dus ook Nanoah Struik, afkomstig uit Emmen.

Zichtbaar

"Volgens het COC omdat ik een rolmodel ben voor de binaire mensen in Nederland en omdat ik mij zichtbaar inzet voor de community", verklaart Struik waarom die gekroond is als rolmodel. "Dat is blijkbaar een prijs waard. Voor de zichtbaarheid die ik blijf geven."

Die zichtbaarheid toont Struik bijvoorbeeld door op televisie of radio te komen. Struik is op sociale media actief, en ze heeft ook een boek geschreven. "En zo zijn er nog wel wat dingen waar ik mee bezig ben."

Boze reacties

Het is volgens Struik helaas nog steeds nodig om daar aandacht voor te vragen. "We zijn nog niet allemaal gewend aan die termen, aan die identiteiten. Daar moet nog een heleboel over geleerd worden." Dat het nog nodig is merkt die vooral uit de reacties. Die zijn namelijk nog grotendeels negatief, merkt Struik. "Bozig. Mensen zijn gewoon bang voor wat nieuw is. Dat is jammer, want daardoor reageren mensen vaak wat bozer. Dat krijg ik dan over mij heen, helaas, omdat ik mij zichtbaar stel"

