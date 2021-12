'Door deze bus ben ik een stuk minder eenzaam'

"Als deze bus er niet was? Dan had ik thuis gezeten. Dat is soms wel erg eenzaam", vertelt Katuin achterin de bus.

Isolement

Katuin is een van de vele gebruikers van de bus van Stichting Ouderenvervoer Norg. "Ik gebruik hem nu al zo'n drie jaar, sinds kort twee keer in de week. Dat is voor mij heel fijn, omdat ik maar heel korte stukjes kan autorijden", legt ze uit. Katuin heeft sinds een paar jaar hersenletsel. Werken zit er daardoor niet in, maar twee keer in de week een paar uurtjes dagbesteding is fijn voor het wekelijkse ritme.

"Ik kom dan wat meer uit mijn isolement. De dagen dat ik niet naar de dagbesteding kan, dan zit ik thuis. Dat is soms best wel eenzaam", erkent Katuin. Ze is overigens niet het type van zielig doen en alleen maar thuis zitten. "Nee, mijn man en ik blijven altijd vrolijk. Maar door deze bus is er toch een stuk meer mogelijk gelukkig."

(tekst gaat verder onder foto)

Het harde en goede werk van de zo'n 25 vrijwilligers van Stichting Ouderenvervoer Norg is de jury van 'Hét Compliment van Drenthe' niet ontgaan. De bus heeft een rolstoellift zodat meer mensen gebruik kunnen maken van het vervoer. In het juryrapport benoemt de jury dat deze groep vrijwilligers er echt voor zorgt dat mensen die anders niet mee kunnen doen, toch overal naartoe kunnen.

"Ik vind Stichting Ouderenvervoer Norg een mooi voorbeeld dat aansluit bij onze inclusiviteitsgedachte: iedereen doet mee en doet ertoe in Drenthe", zegt gedeputeerde Hans Kuipers. Naast alle eer en mooie woorden krijgt de stichting 3000 euro.

Complimenten

Eén van de vrijwilligers die al sinds een jaar of acht de bus bestuurt is Jan Emmens. "Ik zit thuis in de AOW en ik vond dit eigenlijk wel een goed iets, om mij hier voor in te zetten", antwoordt hij op de vraag waarom hij dit werk doet.

"En het is echt heerlijk werk", vervolgt de vrijwilliger. "De mensen zijn tevreden. Wat dat betreft vervullen we toch een behoorlijk belangrijke functie voor veel mensen die anders niet op bepaalde plekken komen. Wij brengen ze in principe van deur tot deur, beter kun je niet krijgen", aldus een trotse Emmens.

(tekst gaat verder onder video)

"Ja die waardering en mooie woorden van de jury zijn natuurlijk ontzettend mooi", lacht een trotse Cor Haan, voorzitter van de stichting. "En ja, ook die geldprijs is natuurlijk meer dan aardig." Hij hoorde gisteravond via een online evenement dat hij en zijn vrijwilligers in de prijzen vielen.

Verbazing

"Nou, we waren eigenlijk stomverbaasd", erkent Haan de ochtend na de uitreiking. "Want", zo zegt de voorzitter, "je hebt wel meer organisaties die aan ouderenvervoer doen." Behalve dat het handig was dat de stichting zichzelf voor de wedstrijd heeft aangemeld kan Haan ook nog wel een andere reden bedenken waarom de stichting als winnaar uit de bus kwam.

"Het bijzondere van ons is misschien wel dat wij heel kleinschalig zijn. We hebben één bus, en die is vaak ook wel de hele dag bezet. Mocht het echt druk worden bij ons, dan moeten we echt puzzelen om de boel rond te krijgen. Dus dat kleinschalige vind ik wel echt bijzonder, misschien heeft de jury er ook zo over gedacht."

Meedoen

De bus vervoert 55-plussers uit Norg en omstreken en zorgt ervoor dat mensen van buiten Norg naar de dagbesteding in het dorp kunnen. "In beide gevallen gaat het om mensen die anders heel moeilijk mee kunnen komen. Je helpt ze echt met de bus, als wij er niet waren hadden zij een probleem", aldus Haan.

Met een 'normale' bus meegaan is voor deze reizigers vaak geen mogelijkheid zegt Haan: "Ze hebben vaak een kleine beperking. Voor de ouderen is dat vaak dat ze niet ver kunnen lopen. Ze komen ook niet in aanmerking voor een WMO-pas, dus dan worden wij aangesproken door hen om met ons mee te kunnen gaan."

"Wat we met het gewonnen geld gaan doen? Onze vrijwilligers in het zonnetje zetten. Als wij in de publiciteit komen gaat het vaak over het bestuur of mijn eigen persoontje. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om al die vrijwilligers, de vijfentwintig chauffeurs en planners die de boel draaiende houden", eindigt Haan trots.

Lees ook: