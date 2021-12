Zo'n 3000 kniepertjes en 170 liter snert opgehaald voor taaislijmziekte van Pim

Basisschool 't Echtenest in Echten heeft met een kniepertjes- en snertactie geld opgehaald voor de Stichting Cystic Fibrosis. Zo'n 170 liter snert en bijna 3000 kniepertjes gingen over de toonbank.

Pim zit op de school en heeft taaislijmziekte, cystic fibrosis. "Vroeger at ik veel, maar groeide ik niet. Nu groei ik door medicijnen wel", weet Pim. "Ik vind het mooi dat er geld opgehaald is voor onderzoek naar medicijnen. Dit had ik niet verwacht."

De snert en kniepertjes konden de afgelopen weken besteld worden bij kinderen in de school. Vandaag was de afhaaldag. "Dit is de derde liter al die ik haal", zegt een man met twee potten snert onder zijn arm. "Mooi voor zo'n klein schooltje, dit soort initiatieven."

Niet voor het eerst

Een vrouw heeft zowel kniepertjes als snert gehaald. "Er moet gewoon genoeg geld komen om leuke dingen te doen", zegt ze. Ze is trots dat een dorp als Echten dit doet. "Het is het allermooiste dorp van Drenthe."

Een klasgenoot van Pim is blij dat deze actie gehouden kan worden voor Pim. "Het is bijzonder dat we dat kunnen doen. Het is een goede actie van de leerlingenraad. De leerlingenraad verzint plannen bij ons in de klas. Vorig jaar maakten twee meisjes soep om het kraaienbos te helpen. We doen goede dingen in de klas."

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.