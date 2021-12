Petje Af Noordenveld groeit uit haar jasje: 'Dit is heel anders dan school'

Petje Af is een landelijke stichting die als doel heeft kinderen met allerlei verschillende beroepen in contact te brengen. "Wij openen deuren voor kinderen die anders gesloten zouden blijven", legt Uilenberg uit. Dat doet Petje Af in Noordenveld liefst dertig keer per jaar. "We behandelen dan verschillende themablokken en nodigen mensen uit die een aansprekend beroep uitoefenen." Zo kon de huidige groep van twaalf kinderen al van dichtbij kennismaakte met onder meer het brandweerkorps, de politie, een fysiotherapeut en een zangcoach.

Online lastig

In januari 2020 kwam Petje Af in Noordenveld van de grond. "We begonnen enthousiast", vertelt Uilenberg. "Maar in maart van dat jaar zette corona een vette streep door het programma."

Onlinebijeenkomsten bleken geen geschikt alternatief, zegt de locatiemanager. "De kinderen kregen al thuis les via een scherm. Om ze dan op een zondag ook nog eens voor zo'n scherm te zetten, dat is toch lastig."

Groei

Petje Af timmert in het Noorden aan de weg. Noordenveld is één van de drie gemeenten in het Noorden waar Petje Af voet aan de grond heeft. En met succes, blijkt uit de aanmeldingen die Uilenberg ontvangt. "We merken dat er veel meer kinderen zijn die behoefte hebben aan deze manier van leren. Ik zou volgend jaar qua aanmeldingen al een tweede groep kunnen opzetten."

De doelgroep van Petje Af bestaat uit leerlingen die om welke reden dan ook 'een steuntje in de rug kunnen gebruiken'. "We willen kinderen op deze manier hun talenten laten ontdekken. Wij merken dat kinderen tegenwoordig vroeg moeten kiezen welke richting ze op willen, maar dan is het wel goed om te weten wat er allemaal te koop is."

Hoewel Petje Af ook wel een weekendschool wordt genoemd, is het volgens Achmed niet het geval. "Veel leuker", zegt hij. Dat beaamt Hanan: "Het is heel leuk omdat je iedere keer wat anders leert van de gastdocenten."

Volgens Uilenberg is het juist de bedoeling dat Petje Af niet als school voelt. "Ik spreek zelf liever niet van een weekendschool, al staat het landelijk wel zo bekend."

Steun

Petje Af Noordenveld zetelt momenteel in obs De Tandem in Roden. Op deze locatie hebben manager Uilenberg en zijn twee coaches alle benodigdheden tot hun beschikking. Niet alleen ruimte en een digibord, ook tablets voor de kinderen zijn er. "We kregen veel steun uit de regio", zegt Uilenberg. "Zo zijn er laatst lunches voor iedereen geregeld door raadslid Anita van der Noord. Toen we dit op onze sociale media zetten, kregen we meteen nog meer aangeboden. We merken dat ondernemers heel bereidwillig zijn ons te helpen."

Steun krijgt Petje Af sinds kort ook vanuit de gemeente Noordenveld. "We kunnen rekenen op een subsidie van drie jaar. De gemeente ziet de waarde van dit project in."

Uitbreiden

Uilenberg wil nu vooral verder. "We willen meer kinderen de kansen geven die deze groep krijgt. Daar hebben we vrijwilligers voor nodig in de vorm van coaches."

Hij doet dan ook een oproep aan mensen uit de regio die op zondag tijd over hebben. "Houd je van de doelgroep en van gelijke kansen, meld je dan aan!"