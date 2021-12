Floris Haverdings gaat broer David achterna en tekent ook bij Orange Babies

De jongste van de twee won tijdens het laatste jeugd-NK zilver in zijn leeftijdscategorie. Ook won hij dit seizoen al wedstrijden bij de nieuwelingen in Heerde, Oisterwijk en Hoogeveen en stond hij op het podium in Gieten en Koksijde.

Topniveau

"Ik hoefde niet lang na te denken toen ik deze kans kreeg", reageert Floris op de website van z'n nieuwe ploeg. "Omdat David al bij de ploeg zit, weet ik hoe goed het daar is geregeld qua begeleiding en training. Dat is echt van topniveau. En ook de sfeer in het team is heel goed. Ik weet zeker dat ik me hier verder kan ontwikkelen."

Broer David rijdt bij de junioren en won dit seizoen al acht van de elf wedstrijden. Op het EK op de VAM in Wijster pakte hij het zilver.