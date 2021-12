Van SP in Assen naar LijstDeen en nu op de lijst bij het CDA

Tot de verkiezingen in maart blijft als eenmansfractie in de raad zitten, die ze in mei 2019 begon. Martine Deen stapte toen uit de SP-fractie die uit drie zetels bestond. De Assense was het inhoudelijk niet langer eens met de koers van de partij.

'Niet op mijn plek'

Deen was toen amper een jaar gemeenteraadslid en nieuwkomer in de Asser politiek. Daarover zegt ze achteraf dat ze destijds 'wat te hard van stapel is gelopen'. "Ik was nog maar kort lid van de SP toen ik al in de raad kwam. Dat is misschien wat te snel gegaan, en ik voelde ik me daar uiteindelijk toch niet op mijn plek."

Deen nam destijds, tot ergernis van de SP-fractie, haar raadszetel mee, en vormt sindsdien de eenmansfractie LijstDeen in de raad van Assen.

Rentmeesterschap en solidariteit

Ze zoekt met de raadsverkiezingen haar heil bij het CDA, omdat ze het politieke werk graag wil voortzetten, en de afgelopen periode het CDA 'achter de schermen goed heeft leren kennen'. Als LijstDeen stemt de Assense ook meestal mee met de oppositie, waarvan ook het CDA deel uitmaakt.

De kernwaarden van het CDA spreken Deen aan, zo zegt ze. "Ze staan voor rentmeesterschap en solidariteit, dat vind ik ook belangrijk. En het is een volkspartij, daar voel ik mij goed bij thuis."

Ronald Witteman lijsttrekker

Martine Deen staat met plek 4 niet direct op een verkiesbare plaats. Het CDA heeft drie zetels in Assen. Lijsttrekker met de komende verkiezingen is huidig fractievoorzitter Ronald Witteman.

Plek 2 is voor nieuwkomer Ingeborg Trul-Kreuze en raadslid Anna Hendrikse staat op 3. Nummer 5 is ook een nieuwkomer, Albert Velthuis, oud-bestuursvoorzitter van CKC Drenthe, de koepel van dertig christelijke basisscholen. Velthuis ging afgelopen zomer met pensioen na 42 jaar werken voor het christelijk onderwijs.

