Staatssecretaris gaat praten over problemen in ov rondom Emmen

Op verzoek van de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) op korte termijn met de vervoersbedrijven, burgemeesters en provincies praten over de incidenten die plaatsvinden in het openbaar vervoer rondom Emmen, Ter Apel en Zwolle.

Het zou vooral gaan om incidenten met asielzoekers die uit veilige landen komen en geen kans maken op asiel. Ze misdragen zich of vertonen crimineel gedrag. Asielzoekers die buiten de azc's ernstige overlast veroorzaken, kunnen in een speciale opvang- en toezichtlocatie worden geplaatst. Op dat terrein is uitbreiding in de maak, meldde Broekers aan de Kamer.

De buschauffeurs hebben al vaker geklaagd over de problemen en de afgelopen week nog actie gevoerd samen met de vakbond. Het ANP met dat volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk de chauffeurs daar het niet meer trekken. Hij meldde in een debat over asielzaken dat eerder woensdag nog een buschauffeur is beroofd en dat er in de avond op het station sprake was van een mishandeling, kennelijk door veiligelanders.

Motie ingediend

Broekers vond dat 'echt vreselijk om te horen' en zegde toe er 'meteen op af te gaan'. De politie was woensdagavond niet direct bereikbaar om het nieuws over de beroving en de mishandeling te bevestigen.

Volgens haar wordt er al veel gedaan om de problemen aan te pakken. Zo heeft het ministerie 250.000 euro beschikbaar gesteld om de buslijn naar Emmen beter te beveiligen. Ook zijn boa's actief bij het instappen van passagiers. De staatssecretaris benadrukte wel dat de verantwoordelijkheid ligt bij de werkgevers om te zorgen voor veiligheid van het personeel en de passagiers. Maar een breder gesprek is volgens haar nodig.

SP, VVD en CDA hebben een motie ingediend die het demissionaire kabinet aanspoort om snel om tafel te gaan en oplossingen te vinden. Over de motie, die veel steun zal krijgen, wordt dinsdag gestemd.

Eerder deze week werd bekend dat vervoerder Arriva toestemming heeft gekregen van het ministerie van Justitie en Veiligheid om toezichthoudende medewerkers 'een beperkte geweldsbevoegdheid' te geven. Die plannen worden nu verder uitgewerkt, schreef staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur) aan de Kamer in antwoord op vragen van de PVV.

Arriva zet de extra toezichthoudende medewerkers in als duo's en heeft ze voorzien van bodycams. Ook is personeel ingezet voor de toegangscontroles op de perrons in Zwolle en Emmen en zijn camera's geplaatst op station Zwolle, aldus Van Weyenberg.

