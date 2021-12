Drents Energieloket ook komende vier jaar actief: 'Met stijgende energieprijzen, is aanbod heel hoog'

Voor al deze vragen is het Drents Energieloket in het leven geroepen en voorlopig zullen ze daar nog even mee door gaan.

Sinds 2015 helpt het Drents Energieloket voornamelijk particuliere woningeigenaren met onafhankelijk en kosteloos advies over het verduurzamen van hun woning. Daniel van der Kleij is één van de adviseurs. Hij is blij dat hij ook de komende vier jaar huishoudens kan voorzien van advies. "Huiseigenaren zien hun rekening nu al stijgen, of straks in januari. Er is gewoon veel behoefte aan duurzamer wonen."

Advies op schaal

Ook mensen met een kleiner budget kunnen aankloppen bij het loket, vertelt Van der Kleij. "We hebben energiecoaches die bij je langs kunnen komen. Zij kunnen advies geven over kleine ingrepen die wel helpen om minder energie te gebruiken. Denk aan kieren dichten, instellingen op de cv-ketel of radiatorfolie. Dus wij geven niet alleen advies over grote investeringen."

Energie neutraal

Een van de huishoudens die Van der Kleij voorzien heeft van advies is Gerard Waninge en zijn vrouw. In 2018 klopten ze aan bij het Drents Energieloket voor advies. Vrij snel daarna zijn ze over gegaan op volledig energieneutraal wonen. "Ik zag het wel aankomen dat er steeds minder gas zou worden gewonnen", legt Waninge uit. "Het is een fossiele brandstof en slecht voor het milieu. En met de huidige situatie van torenhoge energierekeningen, mogen we helemaal blij zijn dat we zijn overgestapt. Dat was wel een gelukje."

Het scheelt Waninge behoorlijk in de portemonnee. "We zijn in 2018 van 165 per maand naar 5 euro per maand gegaan. Laat staan hoeveel het was geweest als we in deze tijd waren overgestapt."

