'Groot probleem als Wielercentrum Assen geen overkapping krijgt'

Jammer, maar niet helemaal onverwacht. Dat zegt Max Bruins over de voorlopige streep die wordt gezet door de bouw van een overkapping op het Wielercentrum in Assen. "Ik had al een beetje het gevoel dat het gereserveerde bedrag niet voldoende zou zijn. Toch leek het de goede kant op te gaan, maar toen kwam ineens dit bericht. Spijtig."

Bruins maakte zich als PvdA-raadslid tientallen jaren hard voor de komst van een houten wielerbaan in de provinciehoofdstad, die er sinds 2016 ligt. Gisteren maakte de gemeente bekend dat de bouw van het dak op het Wielercentrum voorlopig van de baan is. Naar verwachting kost de bouw bijna 4 miljoen euro, terwijl Assen iets meer dan 2,1 miljoen euro daarvoor had gereserveerd.

Reden voor de verdubbeling in prijs is de stijgende bouwkosten. De prijzen van bijvoorbeeld hout, staal en koper zijn in de afgelopen maanden flink opgelopen. Volgens de gemeente is er geen aannemer meer die voor het oorspronkelijke bedrag wil bouwen. "De komst van de wielerbaan zelf kostte ook al veel moeite. Met veel vrijwilligers wisten we dat in de benen te krijgen. En nu gaat het weer om de centjes."

'Absoluut nodig'

Volgens Bruins is een overkapte wielerbaan 'gigantisch belangrijk' voor Noord-Nederland. "De overkapping is absoluut nodig. Niet alleen voor de gebruikswaarde, maar ook voor de ontwikkeling van de (baan)wielersport. De beste wielrenners beginnen namelijk op de baan. Dit is jammer."

De houten wielerbaan werd in 2016 aangelegd op sportpark Stadsbroek. De overkapping is nodig omdat de houten kombaan langzaam wegrot door vocht. De tweehonderd meter lange baan wordt de helft van het jaar niet gebruikt. Zodra het regent, is de baan namelijk spekglad en gevaarlijk. "De afgelopen vier, vijf jaar zijn teleurstellend geweest", vindt Bruins. "Mensen kwamen ook uit bijvoorbeeld Friesland en Groningen hierheen. Maar als het ging regenen, gingen ze weer naar huis. Ze kwamen dan vaak ook helemaal niet meer terug."

Gemeente gaat in gesprek

Wethouder Bob Bergsma liet gisteren weten dat de toekomstige overkapping niet helemaal van de baan is. Hij denkt dat de gemeente er 'een mouw aan kan passen'. De gemeente gaat de komende tijd in overleg met de Stichting Wielercentrum Assen, de provincie, het Alfa College en Sport Drenthe. Zomaar extra geld neerleggen wordt voor Assen lastig, omdat er binnen de gemeenteraad de nodige kritiek was op het plan.

Tot die tijd is het voor Max Bruins afwachten. "Maar als er geen dak op komt, hebben we een probleem." Desondanks houdt de wielerbaan-initiator, die afgelopen zomer nog geëerd werd met een plaquette - de moed erin. "We hebben op sportpark Stadsbroek een 'klein Papendal'. Er is een atletiekbaan, er liggen voetbalvelden en er ligt ook van alles om de wielersport te dienen. Dit is heel belangrijk."

