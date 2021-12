Natuurtuin Koekange: 'Ik kan de hele dag op excursie in mijn eigen tuin'

Natuurtuinen bestaan in allerlei soorten en maten, maar de gemene deler is dat de natuur er zijn gang kan gaan. Een natuurtuin wordt zo ingericht dat inheemse planten en dieren zich er thuis voelen.

Inrichting

"We begonnen met de aanleg toen we hier zo'n 27 jaar geleden kwamen wonen", vertelt Essink. "Het was vooral gericht op het aantrekken van zoveel mogelijk vogels, insecten, amfibieën en libellen en daarbij zijn de wilde planten heel erg belangrijk. Toen we hier kwamen wonen was dit een zwembad, maar dat paste niet in onze belevenis dus we hebben er een vijver van laten maken." De rand van de vijver is zo ontworpen dat wilde planten er hun gang kunnen gaan.

Vogels kijken

In de tuin staat een groot bouwsel met meerdere waterkommen. "Dat hebben we verzonnen voor de vogels om te baden en te drinken", aldus Essink. "Ik gebruik mijn huis als vogelkijkhut. Door alle ramen moet het leuk zijn. Vanachter mijn raam kan ik veilig bekijken en fotograferen wat hier allemaal komt baden."

Multifunctioneel

Het huis zelf is onderdeel geworden van de natuurtuin. "In feite gebruik ik alles", legt Essink uit. "Tegen de muren zet ik beplanting, vervolgens komen de bessen. Die zijn voor de vogels en bieden voldoende schuil- en broedgelegenheid voor de vogels. En, in deze tijd ook belangrijk, het isoleert je muren. Dus hoe leuk kun je het voor jezelf maken."

Voldoening

"Ik doe het omdat het voor de natuur heel belangrijk is. De grond die mij ter beschikking staat, wil ik zo goed mogelijk ten behoeve van de natuur gebruiken. Maar vooral omdat ik er zelf zo ontzettend veel plezier van heb. Het is fantastisch om in eigen tuin te zien hoe relaties werken, als je die plant hebt, wat komt erop af en wat komt daar weer op af. Ik kan de hele dag op excursie in mijn eigen tuin."

