Bedrijventerreinen in Roden en Peize willen verduurzamen naar Roosendaals model

Bas de Jager, parkmanager namens OCN, is nauw betrokken bij de verduurzaming van de bedrijventerreinen. "Met het ondertekenen van de verklaring hebben we fase 1 van het plan straks afgerond", zegt hij. Daarbij zijn zo'n twintigtal bedrijven aangesloten, bij wie gekeken is wat er op het gebied van duurzaamheid mogelijk is.

Koploperproject

Want dat ieder bedrijf andere 'uitdagingen' heeft, is wat volgens wethouder Henk Kosters duidelijk is. "Je hebt bijvoorbeeld bedrijven die veel stroom verbruiken, maar geen zonnepanelen op het dak kunnen plaatsen", zegt hij. "In de eerste fase hebben we een verkenning gedaan met de bedrijven. Wat is er mogelijk, waar zit potentie? Daarbij kunnen bedrijven gebruikmaken van kennis en kunde van de provincie Drenthe en het OCN."

Al eerder konden Noordenveldse bedrijven zich inschrijven voor het zogeheten Koploperproject. Daarin werd door deelnemers alvast nagedacht hoe er toekomstbestendig in een duurzame economie kon worden geïnvesteerd. De intentieverklaring die morgen wordt ondertekend, ligt daar in het verlengde van.

Energie door en voor bedrijven

In de tweede fase van het plan willen de gezamenlijke ondernemers kijken naar hoe ze de krachten kunnen bundelen. "De ondernemers kunnen elkaar helpen om extra te bezuinigen op het energieverbruik", zegt De Jager. "De provincie en gemeente faciliteert met bestaande subsidieregelingen, maar je kunt ook verder kijken."

Zo wordt er voorzichtig gedacht aan een eigen energienetwerk. "We zijn daarover met Equans (voorheen Engie, red.) in gesprek", zegt De Jager. "Wat nu als je een netwerk of zelfs een coöperatie kunt starten met de aangesloten bedrijven? Dan ga je op de bedrijventerreinen energie opwekken, waar de bedrijven van kunnen profiteren. En misschien kun je dan ook voor anderen energieleverancier worden."

Schuin oog op Roosendaal

Equans (met een vestiging in Roden) speelt een belangrijke rol in het opzetten van een dergelijk netwerk. Daarbij wordt met een schuin oog gekeken naar industrieterrein Majoppeveld in het Brabantse Roosendaal. "Daar zijn ze al begonnen met een soortgelijk plan. Bedrijven versterken elkaar en wekken gezamenlijk stroom op", weet De Jager.

Dat er nog veel haken en ogen aan de plannen zitten, weet hij maar al te goed. "Er liggen veel technische, financiële en maatschappelijke vraagstukken. Daarom worden er commissies opgericht met deskundigen, om alles in goede banen te leiden. Het is zeker een ambitieus plan."