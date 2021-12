Bodycam is een blijvertje voor boa's in Emmen

De buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) in Emmen blijven ook volgend jaar een bodycam gebruiken. Afgelopen zomer werd een proef gestart, die volgens de gemeente naar volle tevredenheid is verlopen. Voor het jaar 2022 blijven de boa's daarom ook gebruik van maken van die uitrusting, aldus burgemeester Eric van Oosterhout.

Met de bodycams kunnen camerabeelden worden gemaakt, mocht een situatie bijvoorbeeld uit de hand dreigen te lopen. Naar de ervaring van de boa's werken de bodycams de-escalerend.

Bewapenen

De medewerkers voelen zich als gevolg veiliger bij de uitvoering van hun taken. "Onder meer de boa's die in het stationsgebied rondlopen dragen er een. Ze hebben het gevoel dat het dragen van de bodycam voordelen heeft."

Van Oosterhout blijft wel terughoudend voor wat betreft het bewapenen van de boa's. Gisteren werd bekend dat treinstewards van Arriva een 'beperkte geweldsbevoegdheid' krijgen. Navolging wat betreft de boa's ziet hij niet zitten. Voor zware gevallen neemt de politie het stokje over en dat moet zo blijven, vindt hij.

Rustiger in stationsgebied

Directe aanleiding voor het dragen van bodycams waren de langdurende overlastproblemen met asielzoekers en dak- en thuislozen in het stationsgebied. Met het Leger des Heils, politie en handhaving is vorige maand een plan van aanpak opgesteld. Volgende week volgt een evaluatie, maar Van Oosterhout kan nu al zeggen dat het er 'rustiger' aan toegaat.

De gemeente wil de komende jaren het aantal boa's uitbreiden van twaalf naar achttien. De werving voor de eerste nieuwe lichting is inmiddels begonnen. "Begin 2022 moeten ze er staan."

Er wordt vooral ingezet op extra mensen in de wijken. "Het centrum van Emmen is voldoende afgedekt, het gaat vooral om de omliggende dorpen waar we de nieuwe krachten willen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan Klazienaveen of Emmer-Compascuum.

Jeugdboa's

Onder de nieuwe krachten moeten ook enkele boa's zitten die zich speciaal op de jeugd gaan richten. Binnen de gemeente komen drugsoverlast, vernielingen en brandstichting door jeugd voor.

Corona heeft de zaken er volgens de gemeente niet beter opgemaakt. Doordat alles op slot ging, van scholen tot uitgaan, kwam het leven van jongeren praktisch tot stilstand. Met als gevolg een grote stijging van overlast.

Volgens Van Oosterhout lopen de verschillende vormen uiteen van lawaai tot vechtpartijen, berovingen en drugsdealen. "Een rondje van een surveillanceauto door de wijk helpt in dat geval niet. We hebben echt mensen ter plaatse nodig die weten om wie het gaat." Vandaar ook mede het aanstellen van de speciale jeugdboa's.

Drempelverlagend

De groeiende criminaliteit onder jongeren vindt Van Oosterhout ook zorgelijk. Hij verwijst in dat opzicht ook naar de overlastproblemen, die drempelverlagend kunnen werken richting zwaardere delicten. "De stap van dealen in lachgas naar pillen kan in dat geval kleiner worden. En voor je het weet bevind je je dan als jongere in een wereld waar je niet in wil zitten."