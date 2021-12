'Inloophuis voor Rouw' in Assen om luisterend oor te bieden

Een luisterend oor, een kopje koffie of gewoon even je hart luchten. Dat kan bij het nieuwe 'Inloophuis voor Rouw' in Assen. Gewoon een plek waar je na het verlies van een dierbare je verhaal kwijt kan. Niet op therapeutische basis, maar op een laagdrempelige manier.

Michelle Veenkamp en haar collega zijn alle twee ervaringsdeskundigen op het gebied van rouw, en hebben beiden een achtergrond in de zorg. Veenkamp is oncologieverpleegkundige bij het UMCG. Het idee is ontstaan tijdens het werk van de collega.

"In mijn werk als stervensbegeleider en coach voor mantelzorgers hoorde ik heel vaak de vraag, 'Waar kunnen wij met ons verlies eigenlijk terecht?'. De huisarts of buurtteammedewerkers sturen de nabestaanden dan vaak door naar een reguliere rouwtherapeut. Daar is vaak een wachtrij en ook vinden de meeste mensen die weg net even een brug te ver", vertelt de collega van Veenkamp, die anoniem wil blijven.

'Een luisterend oor bieden'

De collega werd vaak zelf benaderd, vooral als het gaat om de vraag 'wat doet rouw allemaal met je'. Daarom hebben ze samen dit initiatief bedacht. "Hoe mooi zou het zijn dat mensen laagdrempelig binnen mogen komen?" Daarnaast hebben beide vrouwen professionele ervaring. "Meestal hebben mensen na een sterfgeval in eigen kring niet meer nodig dan een luisterend oor. Maar als wij vanuit onze professie denken dat ze toch professionele hulp nodig hebben, dan sturen wij ze door."

De deur van het inloopspreekuur staat op woensdagmiddag open, een afspraak maken is niet nodig. "Mensen kunnen zo bij ons binnenlopen. Maar is de drempel dan toch nog te hoog, dan kunnen ze ons ook eerst mailen voor een belafspraak. En anders komen we bij de mensen thuis."

Veenkamp wil de mensen het gevoel geven dat je 'gewoon een kopje koffie komt drinken'. "Het is geen therapeutisch gesprek, er wordt ook niet bemiddeld. Het is allemaal heel vrijblijvend en ongedwongen. Je bent tot niets verplicht tijdens het spreekuur."

Ook steun vóór het overlijden

Ook als hun dierbare nog niet is overleden, kunnen Assenaren bij het inloopspreekuur terecht. Want de ervaring leert, dat mensen in het proces eraan voorafgaand, ook wel wat steun kunnen gebruiken. "Er ontstaat vaak stress door al het regelwerk, als ze weten dat op korte termijn hun naaste komt te overlijden. Daarin kunnen wij ook helpen."

Het gaat dan vaak om kleine, praktische zaken, zoals weten waar alle benodigde papieren liggen. "Het rouwproces begint namelijk voor de meeste mensen al tijdens het ziekbed van de naaste. Daar is een rouwtherapeut niet voor en ook een zorgverlener heeft geen tijd om mensen hierin te ondersteunen. Deze mensen mogen gerust bij ons aankloppen", vertellen de initiatiefnemers van het 'Inloophuis voor Rouw'.

Meer bespreekbaar

Ze hopen dat op deze manier rouw 'meer bespreekbaar' wordt. "Veel mensen vinden rouw een moeilijk onderwerp om mee om te gaan. Vaak voel je je als rouwende ook bezwaard, om steeds weer met je verhaal aan te komen bij je naasten. Wij hopen dat we met dit spreekuur lotgenoten aan elkaar kunnen koppelen. Die begrijpen elkaar en snappen dat je er af en toe ook echt doorheen zit", aldus Veenkamp.

Gratis hulp

Op dit moment voeren de initiatiefnemers vooral individuele gesprekken met rouwenden, maar in de toekomst hopen ze het aanbod van het 'Inloophuis voor Rouw' uit te breiden. Dan gaat het om contact met lotgenoten en activiteiten voor deze groep. De hulp en steun die ze verlenen zijn kosteloos, omdat ze toegankelijk willen zijn voor iedereen.

Het inloopspreekuur is opgezet in nauwe samenwerking met Vaart Welzijn in Assen. Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur kunnen mensen in rouw terecht aan het Apollopad 5, ook het onderkomen van Vaart Welzijn. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden.

Ook het 'Inloophuis voor Rouw' heeft voorlopig te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Dat betekent dat nu tijdelijk op afspraak wordt gewerkt. Dat kan per telefoon: 06 58721261. Bekeken wordt dan hoe een gesprek het beste kan worden georganiseerd, bij de persoon thuis, op locatie aan het Apollopad of telefonisch. Zodra de maatregelen weer worden versoepeld, wordt weer overgegaan op 'inloop'.