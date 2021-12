Corona in Drenthe: 361 nieuwe positieve testuitslagen

In de afgelopen 24 uur zijn in Drenthe 361 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal van vandaag is nagenoeg gelijk aan gisteren (355). Ook ligt de hoeveelheid positieve testuitslagen onder het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen kwamen er dagelijks 445 nieuwe gevallen bij.

De meeste besmettingen werden gemeld in de gemeenten Emmen (76) en Hoogeveen (56). Verder zijn twee coronapatiënten uit Emmen en Midden-Drenthe opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn sinds gisteren geen sterfgevallen geregistreerd.

Aantal bezette bedden in ziekenhuis

In Drenthe liggen vandaag in totaal 49 coronapatiënten in het ziekenhuis. 12 van hen liggen op de intensive care, meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Verder liggen in de ziekenhuizen in Drenthe, Groningen en Friesland nu 24 patiënten uit andere regio's, van wie 13 op de ic.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 09-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2295 (+12) 9 21 Assen 6690 (+47) 81 21 Borger-Odoorn 2591 (+24) 37 20 Coevorden 4625 (+22) 66 34 Emmen 14379 (+76) 218 (+1) 89 Hoogeveen 7542 (+56) 91 43 Meppel 3927 (+23) 39 37 Midden-Drenthe 3409 (+29) 44 (+1) 32 Noordenveld 3053 (+18) 39 27 Tynaarlo 2862 (+12) 29 26 Westerveld 1825 (+19) 21 23 De Wolden 3225 (+20) 42 28 Onbekend 224 (+3) 0 0

Landelijk

Voor de derde dag op rij komt landelijk het aantal positieve coronatests onder de 20.000 uit. Tussen gisterochtend en vanochtend kreeg het RIVM 19.838 meldingen dat het coronavirus was vastgesteld. In de drie weken tot en met maandag waren er juist constant meer dan 20.000 positieve tests, op één dag met een storing na.

Het aantal positieve tests ligt vandaag wel iets hoger dan op dinsdag en woensdag, maar het is gebruikelijk dat het aantal bevestigde besmettingen in de loop van de week iets oploopt.

Gemiddelde daalt opnieuw

In de afgelopen week registreerde het RIVM 144.254 positieve tests, gemiddeld 20.608 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 20 november, bijna drie weken geleden. Het gemiddelde daalt voor de vierde dag op rij.

Het RIVM heeft de indruk dat het aantal besmettingen momenteel daadwerkelijk voorzichtig daalt, en dat het geen vertekend beeld is. Minder mensen maken een afspraak om zich te laten testen, mensen houden zich beter aan gedragsregels, in het rioolwater worden minder virusdeeltjes gevonden en het reproductiegetal gaat omlaag, aldus het instituut.

Het aantal sterfgevallen blijft voorlopig nog wel stijgen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 78 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 23 februari. In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 396 sterfgevallen, gemiddeld bijna 57 per dag. Ook dat is het hoogste niveau sinds 23 februari.