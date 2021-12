AsserPas wordt vervangen door 'beter beveiligde' afvalpas

Alle huishoudens in Assen krijgen deze maand nog een nieuwe afvalpas, die vanaf 3 januari werkt. Deze pas is beter beveiligd dan de huidige AsserPas die alle Assenaren hebben. Die stadspas gaat er na jaren uit.

Onderzoeksbureau BMC deed in 2018 onderzoek naar de AsserPas en vond een aantal veiligheidsrisico's. De risico's waren weliswaar beheersbaar, maar het advies was wel om nader onderzoek te doen naar aanpassing of een alternatief systeem om de veiligheid vergroten.

Pas per huishouden

Assen kiest nu voor de overstap naar een nieuwe afvalpas. "Die pas is beter beveiligd dan de Asserpas, waardoor veiligheidsrisico's niet meer van toepassing zijn", aldus het college van B en W.

Daarmee keert Assen terug naar de oude situatie. Jaren geleden hadden Asser huishoudens alleen een milieupas, bedoeld voor het storten van grofvuil en groenafval bij het Milieupark. In 2014 kwam er een AsserPas, met allerlei functies: vuilstorten op de werf, parkeren in de parkeergarages en als bibliotheekkaart.

AsserPas mislukt

Maar deze persoonsgebonden AsserPas blijkt achteraf een mislukt project. De gemeente had er destijds ambitieuze plannen ermee, zoals ook het winkelen in de stad stimuleren met speciale kortingsacties van ondernemers, en toegang tot evenementen. Maar dat kwam nooit van de grond. In 2018 kwamen de eerste signalen over een lek in de beveiliging. Nu wordt de AsserPas definitief ten grave gedragen.

Alle 325.000 Asser huishoudens krijgen de nieuwe afvalpas nog deze maand. Die is gekoppeld aan het huisadres en niet aan personen. Bij een verhuizing moet de afvalpas in de woning achterblijven. De afvalpas is gratis, maar bij verlies kost het aanvragen van een nieuwe 16,80 euro. De pas is alleen te gebruiken voor afval storten bij het Milieupark of in ondergrondse containers.

Pas stadsparkeren blijft

De bibliotheek- en parkeerfunctie op de huidige AsserPas blijven voorlopig wel bestaan. Nieuwe aanvragen voor deze stadspas zijn niet meer mogelijk. Uiteindelijk gaat de AsserPas verdwijnen.

Er is ook nog een andere Asser pas die alleen voor stadsparkeren in Assen is bedoeld, zowel voor parkeren op straat als in de parkeergarages. Die blijft bestaan, maar is ook via een stadsparkeren-app te gebruiken.

De nieuwe adresgebonden afvalpas zal vanaf 3 januari geactiveerd zijn. Vanaf dat moment kunnen inwoners de pas gebruiken.

Lees ook: