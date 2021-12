Superzaterdag voor voedselbanken: 'Sommigen hebben echt niks'

"Het is nog niet zo erg als vorig jaar, toen waren onze schappen echt leeg", zegt Henk Brouwer, voorzitter van Voedselbank Hoogeveen. "Dat willen we dit jaar voorkomen, dus we kunnen de producten goed gebruiken." De verwachting is dat komend jaar zo'n 150 gezinnen gebruikmaken van de voedselbank.

Superzaterdag

Daarom is het volgens de voedselbank tijd voor actie. Tijdens superzaterdag, zoals de inzamelactie wordt genoemd, gaan vrijwilligers van de voedselbank, kerken en van serviceclubs zoals de Rotary, de Soroptimisten en de Lions levensmiddelen inzamelen bij meer dan zeventig supermarkten in de provincie. In Hoogeveen en omstreken doen veertien winkels mee.

Voorzitter Brouwer hoopt op een grote vangst. "Vorig jaar hebben we zeshonderd kratten met voedsel kunnen inzamelen. Dit jaar willen we dat natuurlijk overtreffen. Ik blijf benadrukken hoe belangrijk het is. Want sommige mensen hebben gewoon niets om van te leven."

Tijdens het inzamelen delen de vrijwilligers flyers uit. Op de flyer staat een lijstje met producten die mensen kunnen doneren. "Het gaat dan met name om houdbare producten. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan rijst, pasta, maar ook shampoo en luiers zijn gewenst", aldus Brouwer.

Schaamte

Een van de vrijwilligers is Jacqueline Schieving. Zij helpt de voedselbank zaterdag een handje. Schieving weet hoe moeilijk het is om met weinig geld rond te komen. Zelf komt ze sinds drie jaar een tas met voedsel halen voor haar en haar gezin. "Je hebt een budget waar je mee moet werken. Dus je kunt niet alles kopen. De voedselbank is heel belangrijk voor mij, want anders heb ik gewoon niet voldoende eten in huis."

Schieving kent genoeg mensen in haar omgeving die niet naar de voedselbank durven. Vooral schaamte speelt een grote rol. "En dat is eigenlijk helemaal niet nodig, want je mag best om hulp vragen." Aan de andere kant snapt ze de terughoudendheid. "Ik merk dat vooral mannen het lastig vinden om naar de voedselbank te gaan. Het tast toch je zelfvertrouwen aan."

"In het begin had ik daar zelf ook last van", vervolgt Schieving. "Op een gegeven moment liet ik mijn eten staan. Dan zei ik tegen mijn kinderen dat ik al had gegeten, maar eigenlijk gaf ik alleen hen eten. Dat zijn wel lastige situaties."

Open dag

In Drenthe zijn 3.200 mensen afhankelijk van de voedselbank. Daarom wordt er niet alleen in Hoogeveen ingezameld, maar doen ook 72 andere supermarkten in de provincie mee aan het initiatief. Bij de voedselbanken in Assen, Beilen, Zuidlaren en Gieten is het zaterdag open dag variërend tussen 11.00 en 16.00. Daar wordt de bevolking opgeroepen om zelf wat levensmiddelen te komen brengen.

