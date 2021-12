OBS de Flint in Nietap moet dorpshuis worden in 'Zeijer stijl'

OBS de Flint moet in de toekomst een dorpshuisfunctie gaan vervullen in Nietap. De multifunctionele accommodatie De Zeijer Hoogte in Zeijen dient als voorbeeld, zo vertelt voorzitter Geert Wolters van Stichting Dorpshuis de Flint.

Hoewel de akte van de stichting nog niet gepasseerd is, werkt het bestuur op de achtergrond al druk aan een programma van eisen voor het dorpshuis. Ruimtes in het gebouw moeten multifunctioneel kunnen worden gebruikt. Zo gaat KidsCasa er buitenschoolse opvang verzorgen en moet er ook ruimte zijn voor kaartclubs, zangkoren en gymverenigingen.

Nietap waagt de sprong

Het idee om van de school een dorpshuis te maken, leeft al langer. "Eerder had je in het dorp Café de Waag. Daar werden veel activiteiten vanuit het dorp georganiseerd. Toen het café sloot, klonk al vrij snel het geluid dat we moeten aanhaken bij de verbouwplannen van de school", aldus Wolters.

OBS de Flint is namelijk al een tijdje toe aan een nieuw gebouw. Het dak is aan vervanging toe en de school is slecht geïsoleerd. "Het gebouw is niet toekomstbestendig", zegt Wolters. "Dat er een nieuwe school moest komen, was dus al duidelijk. Dan is het logisch dat wij als dorpshuis hierop inspelen. Na lang beraad is er gekozen om op dezelfde plek een nieuw gebouw te laten verrijzen."

Van gym tot handwerk

Volgens Wolters is gebleken dat er genoeg draagvlak in het dorp is voor een multifunctioneel dorpshuis. "We zijn rondgegaan met een vragenlijst. Al gauw bleek dat er veel mensen waren die actieve belangstelling hebben voor een dorpshuis. Of dat nou is om gewoon deel te nemen aan activiteiten, of om zelf te organiseren. Van gym tot handwerk: de bedoeling is dat iedereen hier straks terecht kan."

Momenteel wordt er dus gewerkt aan een programma van eisen. Daarin wordt het multifunctionele karakter van het dorpshuis onderstreept. "Je kunt straks meer op één vierkante meter. Een gymlokaal kun je bijvoorbeeld 's avonds gebruiken voor vergaderingen of bijeenkomsten."

Drie jaar?

Om inspiratie op te doen wordt er vooral gekeken naar Zeijen. Het bestuur van de stichting nam een kijkje in het dorp in de gemeente Tynaarlo en zag hoe de multifunctionele accommodatie aldaar floreert. "Met als verschil dat daar nog een voetbalvereniging is."

Het bestuur gaat de komende tijd hard aan de slag met het werven van fondsen en subsidies. Er is volgens Wolters nog geen precieze tijdlijn uitgezet. "Men spreekt van drie jaar", zegt Wolters. "Maar dat is natuurlijk van veel factoren afhankelijk."