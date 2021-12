Nedmag gaat eeuw lang meebetalen aan gevolgen bodemdaling voor waterschap

Door de zoutwinning van Nedmag daalt de bodem en daardoor maakt het waterschap kosten. Zo moeten er in de toekomst mogelijk nieuwe gemalen komen om water dat naar een lager niveau is gestroomd weer omhoog te brengen. Of moet het waterschap waterkeringen aanleggen om oppervlaktewater niet weg te laten stromen naar gedaalde gebieden.

Doorbetalen na stop

Nedmag betaalde de aanlegkosten van bijvoorbeeld gemalen en duikers al, maar het bedrijf zal de komende eeuw ook gaan bijdragen aan het onderhoud of de vervanging van waterinfrastructuur. Eerder kwam dat op het bordje van het waterschap terecht. Ook wanneer Nedmag tijdens die honderd jaar stopt met het winnen van zout draagt het bedrijf een financieel steentje bij.

De compensatie geldt zowel voor infrastructuur die nog moet worden aangelegd als voor bestaande infrastructuur, in het gebied waar de zoutwinning effect heeft op de bodemdaling. Dat is ruwweg tussen Annerveenschekanaal en Muntendam. Een commissie van het waterschap, de provincie Groningen en meerdere gemeenten doet de beoordeling en beslist op welke plekken maatregelen moeten worden getroffen.

Conflict

Het zoutbedrijf en Hunze en Aa's lagen maandenlang met elkaar in de clinch over compensatie van de gevolgen van de bodemdaling door zoutwinning. Het overleg tussen de twee klapte afgelopen voorjaar, volgens het waterschap omdat Nedmag niet op haar eisen wilde ingaan. Hunze en Aa's besloot om naar de rechter te stappen, maar na een handreiking van Nedmag is er nu toch een akkoord.

Dagelijks bestuurslid Fien Heeringa van het waterschap laat in een schriftelijke verklaring weten tevreden te zijn over de nieuwe afspraken. "Alle kosten worden keurig vergoed waar we als waterbeheerder mee te maken hebben als gevolg van de dalende bodem. We wilden voorkomen dat kosten op ons afgewenteld zouden worden - en daarmee via de waterschapsbelastingen op inwoners en bedrijven in ons werkgebied", zegt Heeringa.

Directeur Bert Jan Bruning van Nedmag is blij er met Hunze en Aa's te zijn uitgekomen. Een van de redenen dat er nu een akkoord ligt is volgens Bruning dat helder is hoe lang Nedmag meebetaalt. "Er was in het begin discussie over de vraag wat eeuwigdurend precies inhoudt. Nu is dat duidelijk en is er toekomstzekerheid voor het waterschap", zegt de directeur.

Winnen tot 2045

Aanleiding van het conflict tussen Nedmag en Hunze en Aa's was het instemmen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met het nieuwe winningsplan van Nedmag. Daardoor mag Nedmag tot en met 2045 zout winnen in de Veenkoloniën. Door de overeenkomst trekt het waterschap het beroep tegen dat instemmingsbesluit in. Wel lopen er nog beroepsprocedures van de provincie Groningen, de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Midden-Groningen en enkele inwoners.

Nedmag kreeg twee weken geleden toestemming van de rechter om te beginnen met de nieuwe winning en is gisteren gestart met het aanleggen van twee zoutbronnen in Borgercompagnie.