Handbalsters met Merel Freriks winnen nipt van Roemenië in tweede ronde WK

Na grote overwinningen op Puerto Rico en Oezbekistan en een gelijkspel tegen Zweden, is het toernooi voor Nederland nu echt begonnen. In de tweede ronde van het WK zit Oranje in een groep met Kazachstan, Noorwegen, Puerto Rico, Roemenië en Zweden. Resultaten uit de eerste ronde zijn meegenomen.

Winnende punt in laatste minuut

De eerste wedstrijd in de hoofdronde was tegen Roemenië. Nederland leidde halverwege met 17-14, maar Roemenië kwam in de tweede helft terug tot 30-30. Angela Malestein scoorde in de laatste minuut de beslissende 31-30.

Merel Freriks wist in de eerste drie wedstrijden nog negen keer te scoren, waarvan zes tegen Oezbekistan. In de wedstrijd tegen Roemenië kwam ze tot geen enkele doelpoging in de zes minuten die ze speelde.

Kazachstan is volgende tegenstander

Zaterdag neemt Nederland het op tegen Kazachstan. Noorwegen wacht maandag. De eerste twee uit de groep plaatsen zich voor de kwartfinales.

