De aalscholver is eeuwenlang vervolgd in Europa en in Nederland bijna uitgeroeid, in Frankrijk en België zelfs helemaal. Door wettelijke bescherming en het terugdringen van ernstige milieuvervuiling namen het aantal broedparen sinds de jaren zeventig weer sterk toe. In de laatste twaalf jaar neemt de aalscholver echter weer gestaag af, met minder dan vijf procent per jaar.

'De aalscholver verdient een plek in Nederland'

Boswachter Bart Zwiers stapt behendig in de kano en peddelt rustig vooruit. Met een kano is de kolonie aalscholvers op het Friescheveen namelijk makkelijk te bereiken. "Helaas is het nu erg rustig," zegt Zwiers terwijl hij naar boven tuurt. "De kolonie is nu op jacht, op zoek naar voedsel."

Een aalscholver eet gemiddeld zo'n halve kilo vis per dag. Dat is volgens sommige vissers te veel. Zwiers is tegen een afschotvergunning. "Laten we nou luisteren naar de wetenschap en de cijfers", zegt hij. "Deze tonen aan dat de aalscholver op geen manier een bedreiging is voor de commerciële visserij. Sterker nog, er zijn gegevens dat de aalscholver bijdraagt aan de commerciële visserij."

De naam dankt de aalscholver aan het eten van aal, de inmiddels zeer bedreigde paling. Toch eet de aalscholver voor het grootste gedeelte pos, namelijk zeventig procent van zijn maaltijd.

"Pos eet de mens niet. En deze vis is een concurrent van de aal", vervolgt Zwiers. "Ze eten namelijk beide muggenlarven. Op het moment dat je dus veel pos vangt als aalscholver, zorg je ervoor dat er meer aal komt. De aalscholver is eerder een zegen voor de visserij en verdient een plek in Nederland. We moeten dus vooral niet de aalscholver bejagen."

Naast de commerciële visserij heeft ook de sportvisserij te maken met de aalscholver. "Als iedereen erkent dat er een probleem is, namelijk dat aalscholvers invloed hebben op de visstand, dan zijn we al een heel eind", zegt Henk Mensinga, directeur Sportvisserij Groningen Drenthe. "We kunnen meegaan in de emotie en zeggen dat die beesten afgeschoten moeten worden, maar we kunnen ook kijken naar wat we anders kunnen doen. Bijvoorbeeld het herinrichten van het water."

Volgend jaar gaat Sportvisserij Groningen Drenthe samen met het waterschap en Natuurmonumenten op het Paterswoldsemeer zogenoemde vissenbossen aanleggen. "Het doel van die vissenbossen is dat je paai en opgroeimogelijkheden voor de vis hebt, maar dat je ook schuilmogelijkheden creëert tegen de aalscholver", licht Mensinga toe. "De aalscholver is een opportunist, die wil zo snel en makkelijk mogelijk aan z'n eten komen", aldus Mensinga. "Als je dat bemoeilijkt, dan zal je zien dat de aalscholver op een gegeven moment hier in grote aantallen zal verdwijnen."

Natuurlijk habitat

Zwiers noemt de aalscholver een prachtige vogel die thuishoort in het natuurlijke systeem. "En iedere visser beaamt dat je zoveel mogelijk natuurlijk habitat moet hebben", zegt Zwiers. "Dus takken, waar vissen onder kunnen schuilen, daarmee is de visstand geholpen. Daar hoort ook de aalscholver bij, die woont hier en hoort hier. Met natuurlijk habitat is iedereen geholpen, van aalscholver tot visser tot vis."

