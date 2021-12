Vrachtwagenchauffeurs verwend in Nieuw-Amsterdam: 'Dat komt ze toe'

In een trailer staan drie bikkels te dansen en te bakken onder het genot van verschillende Kerstdeuntjes. De broodjes bal, frikandel en hamburger worden daar geprepareerd. Organisator Mieke Prins staat te kijken van de opkomst: "Het begint al mooi door te rijden. Ik hoop op een geweldige opkomst."

De dag van de vrachtwagenchauffeur is een landelijk initiatief. In Nieuw-Amsterdam haken ze nu voor de tweede keer aan. "Het is nu al voor herhaling vatbaar", stelt een tevreden Prins nadat de eerste broodjes zijn uitgedeeld.

'Vanuit het hart'

Al die hardwerkende chauffeurs verdienen namelijk zo'n dag, is Prins van mening. "Het is tijd om ze eens in het zonnetje te zetten. Veel mensen realiseren zich niet hoeveel er eigenlijk over de weg komt. Daar mag best meer aandacht voor komen", zegt de organisator.

De actie wordt gewaardeerd door de eerste vrachtwagenchauffeurs die de truckstop en de 'snacktrailer' hebben gevonden: "Fijn die waardering en leuk om eens in het zonnetje gezet te worden."

De bakker en de uitdeeldames van de broodjes en de attenties (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Zingende vrachtwagenchauffeur

Asfaltrocker Henk Wijngaard brengt ook een bezoekje aan Nieuw-Amsterdam om een statement te maken. "Zonder boer, geen voer. Zonder transport, niets op je bord", steekt hij af.

De zingende vrachtwagenchauffeur is te spreken over de actie op het terrein van Hartman: "Geweldig! Je moet echt respect hebben voor wat die chauffeurs allemaal doen. Zij vervoeren alles. Van deze balletjes gehakt tot aan je nieuwe schoenen."

Zelf gaat de zanger voor een balletje mayo, maar ook de burgers en delletjes vallen in de smaak. In verschillende paleizen op wielen wordt er vanmiddag lustig op los geknabbeld. "In totaal hebben we 150 snacks. Als we niet genoeg hebben, dan halen we gewoon extra", besluit Prins.