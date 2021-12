Stadspartij PLOP: 'Assen moet mislukt project wielercentrum van de hand doen'

De gemeente maakt voorlopig al even pas op de plaats. Dat is besloten omdat de verwachte kosten van het dak op het wielercentrum veel hoger uitvallen. Naar verwachting kost de bouw bijna 4 miljoen euro.

In april van dit jaar gaf de gemeenteraad nog goedkeuring voor het overkappen van de houten wielerbaan voor maximaal 2.150.000 euro. Dat bedrag werd toen vastgesteld naar aanleiding van de toen verwachte bouwkosten. Maar na gesprekken met verschillende aannemers, blijkt geen enkele partij meer te willen bouwen voor dat bedrag van iets meer dan 2 miljoen.

Miljoenen gemeenschapsgeld

PLOP is niet verrast dat het kostenplaatje fors hoger uitvalt. "Een enigszins weldenkend mens had kunnen bevroeden dat financiële ramingen maken, in onzekere tijden, waar niets 'gewoon' is, ondoenlijk is", schrijft de partij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Assen. "Hamvraag is, of de gemeente bereid is nog meer miljoenen gemeenschapsgeld te willen steken in dit, zo kunnen we gerust stellen, op voorhand mislukte project. Een project waarbij het, afgaande op de huidige ontwikkelingen, niet ondenkbeeldig is dat de totale kosten de 10 miljoen zullen overstijgen."

"Zijn we niet in een fase terecht gekomen, waarin de gemeente haar verlies moet nemen en deze bodemloze put moet dempen?", vraagt PLOP zich af. De partij stelt voor het complex van de hand te doen, al vreest de partij wel voor het 'doemscenario De Smelt'. Het subtropisch zwem- en saunaparadijs werd na forse financiële tekorten voor een symbolisch bedrag overgenomen door ondernemer Hennie van der Most. Die deed het daarna over aan zijn zakenpartner Jan Smit, die het complex omdoopte in De Bonte Wever.

