Zuidwolde heeft een nieuwe tijdelijke sporthal: 'In drie dagen uit de grond gestampt'

De komst van de opblaashal is onderdeel van de plannen rondom het Huus voor Sport & Cultuur in Zuidwolde. Daarbij investeert de gemeente voor 14 miljoen euro in een multifunctionele accommodatie middenin het dorp, genaamd Huus voor Sport en Cultuur. De oude Wessel Boerhal moet daarvoor plaats maken en de opblaashal is zijn tijdelijke vervanger.

"Het is een splinternieuwe hal, een groot gebouw. Die is in drie dagen uit de grond gestampt", vertelt projectleider Pascal Schrik van gemeente De Wolden.

Benieuwd hoe de tijdelijke opblaashal eruit ziet? Bekijk hieronder de video (verhaal gaat verder onder de video):

De hal ruikt als nieuw, vergelijkbaar met de geur van een nieuw opgezet opblaaszwembadje. In een bijgebouw aan de zijkant wordt de luchtdruk ingesteld. Via een tochtsluis, een draaideur, kunnen sporters straks naar binnen.

In een ander bijgebouw aan de voorkant komen de kleedkamers. "Daar leggen we ook in een ruimte de judomatten neer en hangt een spiegel voor de ouderenactiviteiten zodat ze zich goed kunnen zien", vertelt Schrik.

Sloop oude sporthal

Rond maart 2022 zal gestart worden met de sloop van de oude Wessel Boerhal. Dat is later dan oorspronkelijk het plan was. Volgens Schrik komt dat door de grote vraag en de prijzen in de bouwsector die onder druk staan. Door langer te wachten, konden meer bedrijven meedoen met de aanbesteding.

Voordat de sloopkogel in de Wessel Boerhal gaat, moet de blaashal helemaal gereed zijn zodat basisschoolleerlingen altijd een plek hebben voor de gymles en ook andere buitenschoolse sporten door kunnen blijven gaan. "We proberen de huidige scholieren tot het moment van sloop nog onder te brengen in de Wessel Boerhal, de oude sport- en gymzaal. Dan kunnen ze het winterseizoen daar afmaken. Na de zomer, op het moment dat het nieuwe winterseizoen begint kunnen ze van deze blaashal gebruikmaken."

Het permanente Huus voor Sport en Cultuur moet in 2023 de deuren openen. BCT architecten heeft een 3D-video met een impressie gemaakt.

