Thijs Oosting beleeft avond om nooit te vergeten

Thijs Oosting beleefde een bijzonder avond in zijn nog jonge voetballoopbaan. De geboren Emmenaar (21) schoot vlak voor tijd zijn Club als AZ naar de groepwinst in de eerste ronde van de Conference League. Zijn treffer bleek de enige goal van de avond in het duel tegen het Deense Randers waar een andere ex-FC Emmenspeler, Simon Tibbling in de basis stond.

Het was voor Oosting niet alleen zijn eerste goal in Europees verband, maar ook in de hoofdmacht van de club uit Alkmaar.

AZ creëerde op eigen veld kans na kans maar scoren zat er niet in. Uiteindelijk bracht invaller Oosting dus soelaas voor de Alkmaarders. En hij is hongerig naar meer, zo verklaarde hij voor de camera van ESPN. "Ik heb nu mijn debuut gemaakt in Europa, en eerder al in de Eredivisie gespeeld. Ik wil het liefst zo veel mogelijk spelen. Dat is nu nog niet het geval, maar alles komt op zijn tijd."