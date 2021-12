Huizen op buurtmoestuin en speelveld Klenckestraat Assen gaan door

Alle protestacties van bewoners ten spijt, de Klenckestraat in Assen raakt haar speelveld en buurtmoestuin kwijt. Er komen twaalf huurwoningen op de groene vlakte. Wat overblijft is een veel kleinere buurtontmoetingsplek.

Een raadsmeerderheid staat achter de woningbouw. Want meer huurwoningen in Assen 'zijn bitter hard nodig'. En de open groene plek was vroeger ook bebouwd. Ooit stond er een school met sportzaal. "En er is altijd gezegd, er komt weer iets terug", gaven sommigen aan.

Partijen vinden dat het woningbouwplan, waar eerst kritiek op was, voldoende is aangepast en na alle inspraak zorgvuldig genoeg is besproken. "En participatie betekent nog niet dat je ook altijd je zin krijgt", vinden ze.

'Te pletter geparticipeerd'

"We hebben ons daar echt te pletter geparticipeerd", zei wethouder Karin Dekker (GroenLinks) vanavond in de raad. Zij kreeg de omstreden woningbouw op haar bordje, toen ze in 2019 aantrad, nadat het eerste bouwplan in 2017 al eens was gestrand. De Klenckestraat en omliggende straten waren toen massaal in opstand gekomen, vooral omdat ze overvallen waren door de huizenbouw.

De gemeenteraad vond dat het plan terug naar de tekentafel moest en vooral de buurt beter meegenomen moest worden. Na de komst van een andere projectontwikkelaar is na overleg met bewoners het bouwplan alsnog aangepast en opgeschoven, waardoor er toch een buurtontmoetingsplek overblijft van 450 vierkante meter.

Voor CDA en SP blijft dit trouwens onvoldoende. Ondanks de enorme schreeuw om huizen in Assen hechten beide fracties een grotere waarde aan voldoende groen, en daarmee het welzijn in de buurt. "Want er is al niet veel groen daar", vinden zij.

Algemeen belang zwaarder

Bovendien zijn er in de buurt twee grotere woningbouwplannen in aantocht van woningcorporatie Actium. Zo wordt er gebouwd op de plek van de Maranathakerk, en op de vroegere Noordermaatlocatie. Samen zijn beide projecten goed voor bijna 100 huurappartementen.

Maar voor een raadsmeerderheid weegt het algemeen belang, "en dat is het oplossen van de woningnood", zwaarder dan het belang van een groep bewoners. Bovendien is de gemeente altijd duidelijk geweest dat er na sloop van de school en de sportzaal ooit weer bebouwing terug zou keren in de straat. "Maar als iets langer duurt, dan went men eraan, en willen ze het niet meer kwijt."

'Er zijn ook bewoners blij'

Volgens wethouder Dekker is er 'echt alles aan gedaan' om buurtbewoners mee te nemen in de planvorming voor de twaalf huizen. "Er is een deel dat liever geen huizen wil. Maar er zijn ook mensen blij, die wonen er juist pal tegenover. Die vinden het niet erg dat de buurtmoestuin verdwijnt. Huizen op die plek geeft ze een veiliger gevoel, zo zeiden ze."

Wethouder Dekker erkent dat er meer aan de hand is in de buurt en dat er de nodige emoties zijn vanwege zorgen over twee begeleid wonen-projecten waar overlast van is. En er is ook bezorgdheid wat er in het voormalige ouderencomplex Arendshorst komt, dat al jaren leegstaat en een tijd geleden verkocht is. "We blijven daarom ook zeker in contact staan met de buurt via Mijn Buurt Assen", beloofde Dekker.

Volgende week donderdag beslist de gemeenteraad definitief over de bouw aan de Klenckestraat.

