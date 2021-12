FC Emmen opnieuw zonder Van Ooijen op jacht naar doelpunten

Emmen staat na 18 wedstrijden zes punten onder Volendam en vijf onder Excelsior. Bovendien scoorde Emmen in vergelijking met die twee ploegen een flink aantal goals minder. De teller van Volendam staat op 44, die van Excelsior op 45. Emmen heeft er 27 gemaakt. En dus is de blik, in het duel tegen de ploeg die de meeste goals incasseerde (Dordrecht kreeg 46 treffers om de oren) gericht op Jeredy Hilterman. "Ik ben het met je eens. Het is tijd voor een goal, ik snak er in ieder geval naar", aldus de nummer 9 in FC Emmen Rood Wit TV.

Tegen FC Dordrecht kan er in ieder geval weer een streep door de naam van Peter van Ooijen gezet worden. De nummer 10 van FC Emmen is ziek. Een lelijke streep door de rekening van Dick Lukkien, die 'zekerheidje' Van Ooijen nu al voor de vierde keer moet missen, net nu hij weer blessurevrij was.

Broederstrijd

Positief is het snelle herstel van Oussama El Azzouzi, die afgelopen maandag uitviel in de met 1-0 verloren wedstrijd bij Jong Ajax. "Ik kreeg een tik op mijn enkel en kort daarna nog één, waardoor ik naar de kant moest. Enorm balen, want ik zat wel lekker in de wedstrijd. En het waardeloze gevoel wordt versterkt omdat we ook nog eens verliezen en ik daar niets aan kan veranderen."

Maar de geboren Veenendaler is er morgen dus weer bij en daar is de middenvelder dolblij mee, want het duel tegen Dordrecht wordt voor hem een zeer speciale wedstrijd. "Dat klopt inderdaad, want ik speel tegen mijn twelelingbroer Anouar. Geweldig natuurlijk. We hebben één keer eerder tegenover elkaar gestaan in een wedstrijd. Dat was met de jeugd van FC Groningen tegen Vitesse, waar hij toen speelde. Toen won hij, dus ja het is payback-time."

De elf van Lukkien

De opstelling van de Drentse club zal vermoedelijk niet anders zijn als tegen Jong Ajax. Dat betekent dat Lukkien start met Brouwer, Luzayadio, Araujo. Veldmate, Burnet, El Azzouzi, Vlak, Mendes, Toufiqui, Hilterman en Assehnoun.

FC Dordrecht is de hekkensluiter van de competitie. De 'Schapekoppen' wonnen nog maar twee keer in achttien wedstrijden. De afgelopen vier duels gingen fors verloren, maar Dick Lukkien is het duel daarvoor (thuis tegen NAC, die eindigde in een 2-1 zege voor Dordt) niet vergeten. "Ze voetballen behoorlijk gemakkelijk, maar ze lopen natuurlijk niet over van zelfvertrouwen dus is het afwachten hoe ze hier voor de dag komen. Maar een kat in het nauw kan rare sprongen maken", aldus de oefenmeester in FC Emmen Rood Wit TV.

Nikolas Agrafiotis

De mannen van trainer Michele Santoni missen in Jari Schuurman een belangrijke speler. De aanvallende middenvelder is herstellende van een knieoperatie. Verder valt op dat de ploeg leunt op de doelpunten van Nikolas Agrafiotis. De spits wist tot nu toe zes keer te scoren.

Live op Radio Drenthe

Uiteraard is FC Emmen - FC Dordrecht live te volgen op Radio Drenthe. De wedstrijd begint om 20.00 uur, de uitzending om 19.30 uur.