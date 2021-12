Geothermie in Assen kansrijk, maar eerst risico's verder in beeld

Geothermie kan mogelijk in Assen, met in het rood twee zoekgebieden voor aardwarmte (Rechten: Gemeente Assen)

Assen gaat verder met een onderzoek naar geothermie. Want op kilometers diepte is er voldoende heet water om 10.000 woningen mee te verwarmen via een warmtenet. Twee locaties aan de noordkant lijken er geschikt voor. Al zijn er wel risico's bij het boren naar heet water uit de grond, zoals aardbevingen en het raken van gasvelden.

Die risico's moeten nader onderzocht. Wethouder Karin Dekker is dan ook niet meteen 'juichend' over het onderzoeksresultaat. "Ik sta er neutraal in, maar het had nu ook een no-go kunnen zijn."

Warmtenet

Assen is al een tijd druk bezig met duurzame energie-alternatieven, om alle 32.500 huizen op den duur van het gas te halen. En het verwarmen van huizen met aardwarmte is er eentje van de lange adem. In de Transitievisie Warmte is een globale route beschreven hoe Assen in 2050 aardgasvrij wil worden.

Voor de wijken De Lariks, Pittelo, Noorderpark en het centrum is gekozen voor een warmtenet als voorkeursvariant, omdat hier veel oudere huizen staan, die slecht geïsoleerd zijn. Het warmtenet moet gevoed worden met geothermie, en daar is nu een derde onderzoek naar gedaan.

Locaties Assen-Noord en Zeijerveen

De twee zoeklocaties die in Assen geschikt lijken, liggen bij de afslag Assen-Noord van de A28, vlakbij de McDonalds en KFC, en bij het Zeijerveld. Beide locaties hebben volgens de onderzoekers 'een hoge potentie'. Bij 'gunstige resultaten' zijn er volgens de onderzoekers 10.000 huizen mee te verwarmen, terwijl er minimaal 4.000 woningen nodig zijn voor een haalbaar project.

Maar of het veilig te realiseren is, is nog zeer de vraag. Dat komt door gasvelden in de grond, en de hoge dichtheid van breuklijnen. Toch lijkt Zeijerveen dan het meest veelbelovend. Maar vervolgstudies zijn noodzakelijk, volgens IF Technology. Dat deed ook al in 2018 een onderzoek naar geothermie in Assen.

Piekketel op koude winterdagen

Er is ook heel wat voor nodig, om logistiek de warmte vanuit noordelijk Assen in de wijken te krijgen. Het moet via een leidingenstelsel naar de woonwijken getransporteerd worden. En omdat geothermie een constante hoeveelheid warmte geeft, moet op koude winterdagen voor de extra energievraag een 'piekketel' worden bijgeplaatst.

Assen wil nu vervolgonderzoek laten doen, en krijgt daarbij steun van de provincie. Zo is er 60.000 euro aan onderzoekskosten, waarvan de provincie de helft betaalt. In het volgende onderzoek komen de mogelijke risico's van geothermie voor de omgeving aan bod, de beschikbaarheid van duurzame piekketels, de financiële haalbaarheid, en de technische uitwerking van het warmtenet. Pas na dit vervolgonderzoek zal meer duidelijk worden of geothermie als warmtebron haalbaar is in Assen.

Wethouder Dekker erkent dat Assen nu alweer jaren studie doet naar geothermie, en het ene na het andere onderzoek volgt. "Maar liever langzaam en goed, dan snel en gehaast", zegt ze.