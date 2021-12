Van de föhn tot de latte macchiato: in kapsalon Her Avenue is álles roze

"Ik heb dit concept bedacht omdat er voor mannen al zoiets is, en dan bedoel ik de barbershop", vertelt eigenaresse Sabrina. "Omdat er in deze regio nog niet zoiets voor de vrouw is, ben ik deze roze kapsalon gestart." Ze runt de salon inmiddels een jaar en sinds kort heeft ze ook een vestiging in Meppel.

Een Instagrammable-effect

Bij Her Avenue draait het niet alleen om vertrekken met een fris en hip kapsel, het is een beleving op zich. De kapsalon heeft een 'Instagrammable-effect', zegt Sabrina. "Als mensen hier zitten, moeten ze het gevoel hebben dat ze een foto willen maken, om te delen op Instagram."

Zo kun je met de haren in de plooi op de foto op een bloemenschommel. Maar eigenlijk is álles in deze salon wat Sabrina 'Instagrammable' noemt, zélfs de koffie! "We maken roze latte macchiato. Dat doen we met een beetje bietensap, en dat is ook nog eens gezond."

Naomi uit Hardenberg is vandaag voor 't eerst in de salon. Op Instagram zag ze mooie plaatjes en die maakten haar nieuwsgierig. "Het is toch iets anders dan een 'normale' salon", zegt ze. Van haar roze cappuccino heeft ze al een fotootje gemaakt, om te delen op haar Instagramprofiel.

Duimpjes omhoog

Of de Drent niet wat te nuchter is voor deze schreeuwerige roze toestand? "Misschien wel", zegt Sabrina lachend. "In Coevorden merk ik dat iets meer dan in Meppel. Maar toch zijn de reacties vooral heel positief. Toen we net geopend waren, gingen er ook allemaal oude vrouwtjes voor 't pand staan, met de duimpjes omhoog. Ik heb wel 't gevoel dat iedereen enthousiast is."

En bij zo'n roze kapsalon zou je misschien verwachten dat er ook mensen zijn die met een roze kapsel de deur uitlopen. Maar zo gek is 't volgens Sabrina nog niet. "Af en toe hebben we een uitzondering. Maar we krijgen wel veel kindjes op bezoek die wat roze extensions nemen. Dat kan hier allemaal."