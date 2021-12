Rolstoelbasketballers Orange Lions plaatsen zich voor halve finale EK: 'Superspannend'

Oranje heeft zich ten koste van Polen geplaatst voor de halve finale van het Europees kampioenschap rolstoelbasketbal. Daarmee zijn ze meteen zeker van deelname aan het WK van volgend jaar in Dubai. In Madrid werd het gisteravond 62-58. Quinten Zantinge uit Havelte speelde de volle veertig minuten, Gijs Even uit Steenwijksmoer bleef reserve.

"Het was superspannend. We liepen in het begin van de wedstrijd steeds achter te feiten aan", vertelt Zantinge na afloop van de wedstrijd. "In de rust hebben we tegen elkaar gezegd dat we ze moeten kunnen pakken. Na het derde kwart hadden we nog maar één puntje achterstand. Na het laatste fluitsignaal was de ontlading echt super."

Medaille?

Een plek bij de laatste vier op het EK geeft automatisch recht op deelname aan het wereldkampioenschap van volgend jaar in Dubai. "Dat was onze eerste doelstelling. Dat wilden we absoluut halen. Maar nu willen we ook een medaille. Op het EK van 2015 en 2017 werden we vierde. Dus dat moet nu anders", reageert Zantinge vol vuur.

Geen wissels

Oranje speelde de hele wedstrijd met vijf spelers, er werd dus niet gewisseld. "Dat is niet gebruikelijk. De speler met de meeste speelminuten van ons team heeft gemiddeld tot nu toe 25 minuten per wedstrijd gespeeld. Dus dat zegt genoeg. Maar met deze line-up wilden we Polen echt slopen. En dat is gelukt."

'Fantastische sfeer'

Bij het EK in Madrid is publiek gewoon welkom. "De sfeer was echt fantastisch. M'n ouders en m'n zus zijn hier en er is nog meer familie. Ook een oud-ploeggenoot is speciaal over gekomen. Dus dat is echt fantastisch. En ook de ouders van Gijs Even zijn erbij."

Frankrijk volgende tegenstander

In de halve finale staat Oranje tegenover Frankrijk. Die wedstrijd wordt morgen om 14.30 uur gespeeld. Ondanks dat Zantinge de volle veertig minuten aan de bak moest is hij er nu al weer klaar voor. "Ik ben met mijn 21 jaar een van de jonkies hè. Ik hoorde van andere spelers dat ze wat stram zijn, maar daar heb ik geen last van", besluit Zantinge.

Geen Paralympics

De opmars van Oranje bij het EK is een mooie opsteker voor de mannen. Want ze wisten zich niet te plaatsen voor de Paralympische Spelen van Tokio van afgelopen zomer. Het Nederlandse vrouwenteam is de regerend paralympisch kampioen.

