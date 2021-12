Avebe boekt iets hogere winst, telers kregen meer geld

De prijs van een ton aardappelzetmeel daalde omdat er door de goede oogst meer aanbod was, maar de telers leverden ook meer aardappelen aan Avebe. Daardoor kregen zij per saldo meer geld voor hun oogst dan een jaar eerder. Ook de bruto-omzet van Avebe steeg dankzij die goede oogst: van 611 miljoen naar 636 miljoen euro.

Kosten stijgen door corona

Avebe boekt volgens de jaarcijfers over 2020/2021 een nettowinst van ruim 9 miljoen euro. Dat is een half miljoen meer dan een jaar eerder. Volgens CEO David Fousert komt dat mede door de coronapandemie. "We hebben te maken gehad met enorme kostenstijgingen van bijvoorbeeld de energieprijzen en in de logistiek. De inflatie voor consumenten is al hoog, maar in de aardappelzetmeelindustrie ligt die nog hoger", legt Fousert uit.

De telers van de aardappelen hebben volgens Avebe ook te maken gehad met die kostenstijging, want ook voor hen is bijvoorbeeld brandstof voor de landbouwmachines duurder geworden. Dat zij meer geld hebben gekregen van Avebe wil dus niet zeggen dat iedere teler er financieel op vooruit is gegaan sinds vorig jaar.

CEO Fousert kijkt mede daardoor met gemengde gevoelens terug op het afgelopen boekjaar. "We zijn erg blij dat we veertien procent meer aardappelgeld aan onze telers hebben kunnen betalen. Anderzijds zijn we ons er van bewust geworden dat corona niet alleen Avebe raakt, maar dat de teelt van de telers duurder wordt. Vooralsnog zijn er geen telers die het niet hebben gered, maar we horen wel de zorgen van onze telers in zowel Nederland als Duitsland."

Plantaardig eiwit

Vorige week werd bekend dat de coöperatie 66 miljoen euro heeft geïnvesteerd in het eigen innovatie- en duurzaamheidsprogramma. Dat geld gaat voor het grootste deel naar het uitbreiden van de productie van plantaardige eiwitten, op de productielocatie in Gasselternijveen. Daarmee kunnen diervriendelijke alternatieven worden gemaakt voor producten waar nu nog dierlijke eitwitten voor nodig zijn.

Fousert: "Vroeger werden die eiwitten niet gebruikt of zelfs geloosd, maar de plantaardige eiwitmarkt is nu enorm in ontwikkeling. Een groot voordeel is dat we geen extra grond nodig hebben om het te produceren, maar het eiwit gewoon uit de aardappelen kunnen halen die nu al op de velden groeien."

Zorgen over nitraatrichtlijnen

Wat Avebe nog wel wat zorgen baart zijn de voorgestelde nieuwe nitraatrichtlijnen van de overheid: het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Een van de richtlijnen uit dat programma is dat bepaalde typen gewassen, waaronder zetmeelaardappelen, jaarlijks voor 1 oktober gerooid zouden moeten zijn.

Op dit moment wordt volgens Avebe gemiddeld tachtig procent van de aardappelen na die datum van het land gehaald, omdat ze dan pas volgroeid zijn en dus meer zetmeel en eiwit bevatten. Een maatregel zou volgens Avebe kunnen leiden tot dertig procent minder opbrengst.

Vlag uit?

Na protesten van bedrijven en belangenorganisaties uit de landbouwsector zijn die richtlijnen iets gewijzigd. De vlag gaat bij Avebe pas uit zodra de richtlijnen definitief zijn vastgesteld. Uit het concept lijkt in ieder geval de 1 oktober-regel voor zetmeelaardappelen verdwenen.

Fousert: "We zouden erg graag zien dat er een gebiedsgerichte aanpak komt, met meer maatwerk. Voor nu zijn we voorzichtig positief, want het lijkt de goede kant op te bewegen, maar het blijft voor ons heel belangrijk dat zetmeelaardappelen uitgezonderd worden van de 1 oktober-regel."

