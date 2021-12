Hoogste aantal Drentse sterfgevallen in bijna drie jaar

In de provincie Drenthe zijn de afgelopen week meer dan 40 procent meer mensen overleden dan is dezelfde periode vorig jaar, waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door het coronavirus. In totaal overleden afgelopen week 162 Drenten. Dat is het hoogste aantal overlijdens in een week sinds begin 2019.

Ook landelijk is er sprake van meer oversterfte. In de week van 29 november tot en met 5 december overleden naar schatting zo'n 4.300 mensen. Dat zijn er ruim 1.200 meer dan verwacht in deze periode. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er sprake van oversterfte in alle leeftijdsgroepen.

Later duiding

Pas later wordt bekend of corona daadwerkelijk de voor de oversterfte zorgt, doodsoorzakenverklaringen komen pas later binnen bij het statistiekbureau. "Voor alle overledenen tot en met juli 2021 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden 31 573 mensen aan covid-19 van maart 2020 tot en met juli 2021", duidt het CBS eerdere cijfers.

Sinds half oktober loopt het sterftecijfer iedere week verder op.

