Muzieklijst Harry's Blues 12 december 2021

Fantastic Negrito is de artiestennaam van Xavier Amin Dphrepaulezz (1968), de achtste van 15 kinderen van een diep-religieuze Somalische moslim in Massachusetts. Als kind verhuisde hij naar California waar hij in een wereld van drugs en geweld terecht kwam. De muziek van Prince zette hem op het spoor van de muziek. Hij realiseerde z'n eerste album, The X Factor, in 1996. Een ernstig auto-ongeval, hij lag enkele maanden in coma, zette een streep door zijn muzikale carrière. In 2014 pakte hij de draad weer op met op zijn zwarte roots georiënteerde muziek en in 2016 verscheen het album The Last Days of Oakland. Zijn nieuwste single Rollin' through California is opgedragen aan alle brandweerlieden en hulpdiensten die de enorme bosbranden in zijn woonstaat bestreden hebben.