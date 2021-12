Historische schouw uit Dalen pronkt nu in havezate Oldengaerde

"Hij is afkomstig uit het Kymmellhuis in Dalen, dat huis is gebouwd rond 1760, 1770", zegt Frank van der Velden van het Drents Landschap. Die organisatie is eigenaar van de havezate Oldengaerde in Dwingeloo. Het landhuis ondergaat op dit moment een opknapbeurt.

Omzwervingen

"Het Kymmelhuis was een voornaam huis in Dalen van een lid van de familie Kymmell die daar schulte was", weet Van der Velden. "Daarvoor was een mooi interieur gemaakt en daar stond deze schouw ook in."

Rond 1900 werd het Kymmellhuis gesloopt, maar de schouw in rococo-stijl bleef behouden. "Na wat omzwervingen heeft het bij Stichting monumentenmateriaal Groningen opslag gestaan. Die gaven het in bruikleen aan een meubelzaak, waar het als een soort decorstuk stond." Toen kopers uit West-Nederland hun oog lieten van lieten vallen, nam de stichting contact op met het Drents Landschap. En die wilden het Drentse erfgoed maar wat graag in Drenthe houden.

De schouw (Rechten: Frank van der Velden/Drents Landschap)

In Oldengaerde werd een geschikte plek gevonden, een deel van het pand is in dezelfde rococo-stijl gebouwd. "Hij past hier helemaal. Heel veel mensen zullen denken dat ie hier altijd heeft gestaan", zegt Van der Velden. In Dwingeloo is de schouw in een van de suitekamers geplaatst. "Daarvan weten we uit bouwhistorisch onderzoek dat het ook uit midden 18e eeuw stamt. Je ziet hier ook een aantal meubels rococo-periode. We hebben hier een hele mooie hoekkast uit dezelfde periode. Het is net of het hier nooit anders is geweest."

Vragen

Wie de schouw ooit maakte is niet bekend. "Daar willen we wel graag nader onderzoek naar doen. Er is nu niks bekend over de maker, maar het is wel heel mooi houtsnijwerk", zegt Van der Velden. En er zijn meer vragen die hij graag beantwoord heeft. "Hij is nu roomwit met goudelementen, maar is zeer waarschijnlijk kleurrijker geweest. Wie weet wat we nog ontdekken."

In de toekomst is de schouw en de rest van Oldengaerde waarschijnlijk voor iedereen te bewonderen. Het Drents Landschap denkt na over een vast moment in de maand waarop groepen rondleidingen kunnen krijgen. In de gebouwen op het landgoed zijn onder andere een woning, recreatieverblijven en een kantine voor vrijwilligers gevestigd.

Lees ook: