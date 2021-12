Coronapotje Aa en Hunze van zes ton weggehoond door gemeenteraad

De poging van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze om 600.000 euro te storten in een speciaal coronapotje, is gestrand. De gemeenteraad snapte tijdens de raadsvergadering gisteravond weinig van dat voorstel uit de najaarsnota en vindt een apart potje onnodig.

Aa en Hunze heeft een financiële meevaller van ruim 1,5 miljoen euro ten opzichte van de begroting van afgelopen jaar. Het college wilde dat bedrag opsplitsen: negen ton naar de algemene reserve en zes ton reserveren voor kosten die de gemeente mogelijk gaat maken in verband met de coronapandemie.

Coronakosten

De mogelijke kosten van het coronavirus zijn vanwege de onvoorspelbaarheid van de pandemie niet meegenomen in de begroting van volgend jaar. Mede door de recente opmars van het virus en de verwachte kosten is er volgens wethouder Co Lambert (GroenLinks) toch handig om geld te reserveren. Dat zou kunnen worden besteed aan bijvoorbeeld het inhuren van boa's voor controles of een nieuwe uitkering voor dorpshuizen en sportverenigingen.

Lambert: "Het geld hoeft niet helemaal op te worden gemaakt, maar we willen het wel kunnen gebruiken voor coronakosten. Als we het niet nodig hebben, dan gaat het naar de algemene reserve. Maar als we het hele bedrag in de VAR zetten, dan kunnen we feitelijk geen dubbeltje meer omdraaien."

Fout in de nota

De partijen vielen vooral over een onderdeel van de nota waarin stond dat geld uit de coronapot gebruikt zou kunnen worden voor het personeel. Dat terwijl er net 1,1 miljoen euro is uitgetrokken om de ambtelijke organisatie weer op de rit te krijgen. Vooral de VVD was fel. "Onacceptabel", noemde fractievoorzitter Willem Bartelds het voorstel uit de nota. Een foutje, verklaarde burgemeester Anno Wietze Hiemstra. De passage had er helemaal niet in moeten staan.

Felle kritiek daarop kwam vooral van Combinatie Gemeentebelangen (CGB). Fractievoorzitter Bertus Reinders (CGB) maakte zo nu en dan een door stomheid geslagen indruk en laat weten niet blij te zijn met de fout van het college. "Ik betreur het zeer, we zijn hier niet blij mee", aldus Reinders, die weinig begrip toont voor de fout.

Geld naar reserve

Over het voorstel van de coronapot is CGB ook niet enthousiast. "Bij de coronareserve hoort een begroting: waar ga je het geld aan besteden. Dat weten we nu niet", zegt Reinders, die namens zijn partij een amendement indiende om de totale 1,5 miljoen in de algemene reserve te storten. Een amendement waar de andere partijen zich in kunnen vinden: allemaal stemmen ze in.

Met de opmerking van Lambert dat er geen dubbeltje kan worden omgedraaid, zijn de partijen het niet eens. Zo merkt fractievoorzitter Marie Claire Neesen van GroenLinks op dat er, mocht het nodig zijn, ook best geld voor coronakosten uit de algemene reserve kan worden gehaald. "We hebben jaren geleden als raad al besloten dat er niet allerlei aparte potjes hoeven te komen. Het bedrag kan dus naar de VAR."

Voor het college zit er niets anders op dan het amendement over te nemen en het geld te storten in de algemene reservepot.