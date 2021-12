'Biologische landbouw is een beetje een luie manier van boeren'

"Voor ons is natuur heel belangrijk, dat vinden we mooi en dat maakt ons werk aantrekkelijk", aldus Santing. "Het is een onderdeel van onze bedrijfsvoering." Natuurbeheer maakt deel uit van het dagelijkse werk. "Dat is geen aparte bezigheid. Sterker nog, vaak is het het achterwege laten van dingen die je normaal gewend bent te doen, dus het is ook een beetje een luie manier van boeren."

Kringloop

De granen die ze op de es van Ansen telen worden voor een deel gebruikt als voer voor de koeien. De varkens ruimen de restjes op. Santing: "Dat zijn onze afvalverwerkers. Alles wat overblijft, is voor de varkens of de kippen." Mensen maken zich wel eens zorgen over de varkens, maar dat is nergens voor nodig. "Ze zijn bang dat de varkens het koud hebben nu het buiten kouder wordt. Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt. Er zit een behoorlijke speklaag onder de huid en ze kunnen ook heel erg goed voor zichzelf zorgen want veel meer dan slapen en eten doen ze niet."

Consequenties

Het bedrijf van Santing en Meyling is een goed voorbeeld van kringlooplandbouw. Toch is ook hier een volledige kringloop niet mogelijk. "Als je bepaalde voedingsstoffen kwijtraakt, dan moet je ze weer aanvoeren om een gezonde groei te waarborgen. Het is geen sprookje wat we aan het doen zijn", aldus Santing. "Dat je geen chemische bestrijdingsmiddelen wilt gebruiken is eenvoudig, maar daar moet je wel de consequenties van nemen."

De aardappels hebben het afgelopen jaar te lijden gehad van de aardappelziekte Phytophthora. "Ik had dit jaar een derde meer staan dan vorig jaar maar ik heb maar een derde geoogst ten opzichte van vorig jaar. Dat is gewoon de consequentie van niet spuiten."

Lees ook: